إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

حكم الاعتكاف بالمنزل في العشر الأواخر من رمضان

عبد الرحمن محمد

حكم الاعتكاف في المنزل ..مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يتجه كثير من المسلمين إلى مضاعفة الطاعات والعبادات التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويأتي الاعتكاف في مقدمة هذه الأعمال؛ إذ يُعد من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة. 

ومع تزايد الاهتمام بهذه العبادة يتكرر سؤال مهم لدى الكثيرين حول مدى جواز الاعتكاف في المنزل.

حكم الاعتكاف في المنزل

وفيما يتعلق بحكم الاعتكاف في المنزل، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في الاعتكاف أن يكون داخل المساجد؛ لأن هذه العبادة تقوم على التفرغ للعبادة في بيوت الله تعالى، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ولهذا فإن الصورة الكاملة للاعتكاف الشرعي تكون في المسجد، حيث يمكث المعتكف بنية التقرب إلى الله تعالى، ويقضي وقته في الصلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء.

متى يجوز الاعتكاف في البيت؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في منزلها إذا خصصت مكانًا للصلاة والعبادة، وذلك مراعاةً لطبيعة ظروفها، بينما يبقى الاعتكاف في المسجد هو الأصل والأفضل بالنسبة للرجل.

كما أوضحت أنه في بعض الظروف الاستثنائية التي يتعذر فيها الذهاب إلى المسجد أو يوجد عذر يمنع الاعتكاف فيه، يمكن للمسلم أن يكثر من العبادات داخل المنزل مع نية التفرغ للطاعة، غير أن ذلك لا يأخذ حكم الاعتكاف الشرعي الكامل الذي يكون في المسجد.

فضل الاعتكاف في العشر الأواخر

وأكدت دار الإفتاء أن الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان له فضل كبير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه العبادة خلال هذه الأيام طلبًا لليلة القدر، وهي الليلة التي وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، وهو ما يدفع المسلمين إلى الاجتهاد في العبادة والطاعة خلال هذه الليالي المباركة.

أعمال يُستحب الإكثار منها أثناء الاعتكاف

وبيّنت دار الإفتاء أن المعتكف ينبغي أن يستثمر وقته في الطاعات، مثل تلاوة القرآن الكريم مع تدبر معانيه، والإكثار من الذكر والاستغفار، والإلحاح في الدعاء وطلب المغفرة، إلى جانب الصلاة والقيام وخاصة في الليل.

كما أكدت أن الاعتكاف يمثل فرصة عظيمة لمحاسبة النفس والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وترك الانشغال بأمور الحياة لبعض الوقت من أجل التفرغ للعبادة والذكر، خصوصًا في الليالي التي يُرجى فيها إدراك فضل ليلة القدر.

ويظل الاعتكاف في المسجد من السنن المباركة التي تعزز روحانية شهر رمضان، وتمنح المسلم حالة من السكينة والطمأنينة، سواء أُدي بصورته الكاملة في المسجد أو من خلال الاجتهاد في الطاعة داخل المنزل لمن تعذر عليه.

