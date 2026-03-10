أحمد موسى : الأحد الإعلان عن أكبر حزمة اقتصادية اجتماعية للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأحد المقبل الاعلان عن أكبر حزمة اقتصادية اجتماعية للمواطنين، مضيفا أن تشمل رفع الحد الادنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة محترمة وزيادة اجتماعية جيدة للمواطنين.

وتابع موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أننا نعيش في بلد متأثر بما يجري في المنطقة والاقليم وما يحدث اليوم مختلف عن أي مرة سابقة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ليس مصر السبب فيها ولكن جاءت لنا.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، :"هل الحكومة كانت تستطيع عدم اتخاذ هذا القرار أو تقليله ولكن في النهاية التأثير كله على الناس".

