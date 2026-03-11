انصر الأبطال .. طارق السيد يدعم لاعبي الزمالك قبل لقاء إنبي

حرص الكابتن طارق السيد نجم الزمالك السابق على دعم فريق الكرة الأول بالنادي قبل ساعات من مواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب طارق السيد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “انصر يارب الأبطال”.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي في مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى مواجهة الزمالك وإنبي بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة أنها تأتي في ختام المرحلة الأولى من الدوري، قبل انطلاق المرحلة الحاسمة التي ستحدد بطل المسابقة والفرق الهابطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتقام مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء يختتم منافسات المرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.