صدارة الدوري على المحك.. هل يستمر تفوق الزمالك التاريخي أمام إنبي؟

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا جديدًا في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه نظيره إنبي مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من المسابقة في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل صراع القمة والطموح في تحسين المراكز بجدول الترتيب.

وتأتي هذه المباراة في توقيت مثالي للزمالك الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال بعدما نجح الفريق في استعادة توازنه وتحقيق سلسلة مميزة من النتائج الإيجابية أعادته بقوة إلى صدارة جدول الترتيب.

صحوة واضحة للزمالك في الدوري

دخل الزمالك مرحلة جديدة من الاستقرار الفني منذ تولي معتمد جمال قيادة الفريق إذ تمكن المدرب من إعادة الروح إلى صفوف الفريق وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء والنتائج.

وحقق الزمالك الفوز في آخر ثمان مباريات خاضها في مختلف البطولات ليؤكد عودته القوية إلى المنافسة على لقب الدوري كما اعتلى صدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

وتمنح هذه السلسلة من الانتصارات دفعة معنوية كبيرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتوسيع الفارق في صدارة الدوري مستفيدًا من تعثر غريمه التقليدي الأهلي في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

معتمد جمال يراهن على الاستمرارية

ويعول الجهاز الفني للزمالك على حالة الانسجام التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة حيث نجح معتمد جمال في خلق حالة من التوازن بين الخطوط الثلاثة إلى جانب الاستفادة من العناصر الشابة التي ظهرت بصورة مميزة.

ويرى الجهاز الفني أن مباراة إنبي تمثل اختبارًا مهمًا للحفاظ على زخم الانتصارات خاصة أن الفريق لا يرغب في فقدان أي نقاط خلال هذه المرحلة الحساسة من الموسم في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.

إنبي يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر يدخل إنبي المباراة بطموحات مختلفة إذ يسعى الفريق البترولي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها لاعبوه بعد الفوز في آخر مباراتين بالدوري.

ويأمل إنبي في إيقاف سلسلة انتصارات الزمالك وتحقيق مفاجأة جديدة في المسابقة خاصة أن الفريق يحتل مركزًا متوسطًا في جدول الترتيب ويسعى لتحسين موقعه خلال الجولات المقبلة.

تفوق تاريخي للزمالك

تاريخ المواجهات بين الفريقين يميل بوضوح لصالح الزمالك حيث التقى الفريقان من قبل في 44 مباراة بمختلف البطولات.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإنبي بينما حسم التعادل 12 مواجهة بين الفريقين.

كما سجل لاعبو الزمالك 61 هدفًا في شباك الفريق البترولي مقابل 38 هدفًا لإنبي وهو ما يعكس التفوق التاريخي للفارس الأبيض في هذه المواجهة.

ويعد المهاجم الدولي السابق عمرو زكي الهداف التاريخي لمباريات الفريقين برصيد 5 أهداف يليه يوسف أوباما الذي سجل 4 أهداف في مواجهات الزمالك وإنبي.

صراع النقاط في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة جمعها من 19 مباراة في وقت يسعى فيه الفريق للحفاظ على موقعه في القمة وتوسيع الفارق مع ملاحقيه.

أما إنبي فيحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة من 19 مباراة أيضًا ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

اختبار جديد للصدارة

تمثل مباراة اليوم اختبارًا مهمًا للزمالك من أجل مواصلة صحوته في الدوري والحفاظ على صدارة الترتيب خاصة أن الفريق الأبيض يدرك أن أي تعثر قد يعيد المنافسة على القمة إلى نقطة الصفر.