برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
صدارة الدوري على المحك.. هل يستمر تفوق الزمالك التاريخي أمام إنبي؟

الزمالك
الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا جديدًا في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز عندما يواجه نظيره إنبي مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من المسابقة في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل صراع القمة والطموح في تحسين المراكز بجدول الترتيب.

وتأتي هذه المباراة في توقيت مثالي للزمالك الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال بعدما نجح الفريق في استعادة توازنه وتحقيق سلسلة مميزة من النتائج الإيجابية أعادته بقوة إلى صدارة جدول الترتيب.

صحوة واضحة للزمالك في الدوري

دخل الزمالك مرحلة جديدة من الاستقرار الفني منذ تولي معتمد جمال قيادة الفريق إذ تمكن المدرب من إعادة الروح إلى صفوف الفريق وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء والنتائج.

وحقق الزمالك الفوز في آخر ثمان مباريات خاضها في مختلف البطولات ليؤكد عودته القوية إلى المنافسة على لقب الدوري كما اعتلى صدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

وتمنح هذه السلسلة من الانتصارات دفعة معنوية كبيرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتوسيع الفارق في صدارة الدوري مستفيدًا من تعثر غريمه التقليدي الأهلي في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

معتمد جمال يراهن على الاستمرارية

ويعول الجهاز الفني للزمالك على حالة الانسجام التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة حيث نجح معتمد جمال في خلق حالة من التوازن بين الخطوط الثلاثة إلى جانب الاستفادة من العناصر الشابة التي ظهرت بصورة مميزة.

ويرى الجهاز الفني أن مباراة إنبي تمثل اختبارًا مهمًا للحفاظ على زخم الانتصارات خاصة أن الفريق لا يرغب في فقدان أي نقاط خلال هذه المرحلة الحساسة من الموسم في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.

إنبي يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر يدخل إنبي المباراة بطموحات مختلفة إذ يسعى الفريق البترولي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها لاعبوه بعد الفوز في آخر مباراتين بالدوري.

ويأمل إنبي في إيقاف سلسلة انتصارات الزمالك وتحقيق مفاجأة جديدة في المسابقة خاصة أن الفريق يحتل مركزًا متوسطًا في جدول الترتيب ويسعى لتحسين موقعه خلال الجولات المقبلة.

تفوق تاريخي للزمالك

تاريخ المواجهات بين الفريقين يميل بوضوح لصالح الزمالك حيث التقى الفريقان من قبل في 44 مباراة بمختلف البطولات.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإنبي بينما حسم التعادل 12 مواجهة بين الفريقين.

كما سجل لاعبو الزمالك 61 هدفًا في شباك الفريق البترولي مقابل 38 هدفًا لإنبي وهو ما يعكس التفوق التاريخي للفارس الأبيض في هذه المواجهة.

ويعد المهاجم الدولي السابق عمرو زكي الهداف التاريخي لمباريات الفريقين برصيد 5 أهداف يليه يوسف أوباما الذي سجل 4 أهداف في مواجهات الزمالك وإنبي.

صراع النقاط في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة جمعها من 19 مباراة في وقت يسعى فيه الفريق للحفاظ على موقعه في القمة وتوسيع الفارق مع ملاحقيه.

أما إنبي فيحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة من 19 مباراة أيضًا ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

اختبار جديد للصدارة

تمثل مباراة اليوم اختبارًا مهمًا للزمالك من أجل مواصلة صحوته في الدوري والحفاظ على صدارة الترتيب خاصة أن الفريق الأبيض يدرك أن أي تعثر قد يعيد المنافسة على القمة إلى نقطة الصفر.

الزمالك الدوري المصري الممتاز الدوري إنبي معتمد جمال

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

صورة أرشيفية

الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 77 مركزا طبيا و65 مركزا تعليميا

المواصلات

حملات مكثفة لضبط تعريفة المواصلات ومنع استغلال المواطنين.. فيديو

مجدي بدران

مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

