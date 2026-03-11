راند البحيري تشيد بهذا المسلسل: يجنن والقصة روعة

أشادت الفنانة راندا البحيري بـ مسلسل حكاية نرجس، الذي يشارك فيها الفنانة ريهام عبّد الغفور.



وكتبت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي فيس بوك : “اتفرجوا علي مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي وأحمد عزمي، المسلسل يجنن و القصة حلوة اوي و الإيقاع حلو و الكادرات محترمة والتمثيل جميل و الديكور و الألوان و كل حاجة في المسلسل بصراحة معمولة علي أحسن وجه، برافو كاست العمل كله ألف مبروك.”

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.