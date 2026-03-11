يجنن والقصة رائعة .. راندا البحيري تشيد بمسلسل «حكاية نرجس»

أشادت الفنانة راندا البحيري بصناع مسلسل "حكاية نرجس" المعروض ضمن دراما شهر رمضان.

وكتبت راندا البحيري عبر حسابها على فيسبوك: "اتفرجوا على مسلسل «حكاية نرجس» لريهام عبد الغفور وحمزة العيلي وأحمد عزمي. المسلسل يجنن، والقصة حلوة أوي، والإيقاع ممتاز، والكادرات محترمة، والتمثيل جميل، والديكور والألوان وكل شيء في المسلسل بصراحة معمول على أحسن وجه. برافو للكاست والعمل كله، ألف مبروك!"

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.