انتصار تكشف لـ «صدى البلد» أسرار شخصيتها في «الكنيج»: عايدة العارجة مختلفة ومميزة

كشفت الفنانة انتصار، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «الكنيج»، مؤكدة أن شخصية «عايدة العارجة» التي تقدمها ضمن أحداث العمل تُعد من أسهل الشخصيات التي جسدتها خلال مشوارها الفني، لكنها في الوقت نفسه مختلفة ومميزة.

وقالت انتصار إن شخصية «عايدة العارجة» سيدة مشعوذة تعيش داخل إحدى الحارات الشعبية، وتستطيع بخفة ظلها ودهائها أن تضحك جميع من حولها، وهو ما يخلق العديد من المواقف الدرامية والكوميدية داخل أحداث المسلسل.

وأضافت أنها سعيدة للغاية بالتعاون مع النجم محمد إمام وكل فريق العمل، مشيرة إلى أن أجواء التصوير كانت مليئة بالحماس والتعاون بين جميع المشاركين.

مسلسل «الكنيج» من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، وأحمد فهيم.

وتدور أحداث العمل في إطار يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة والرومانسية، في توليفة درامية تسلط الضوء على عدد من القضايا داخل المجتمع المصري.

