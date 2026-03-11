قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي

النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب
النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، عكست بوضوح حجم الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم جهود التهدئة ومنع اتساع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال «الحفناوي» إن كلمة الرئيس حملت مجموعة من الرسائل المهمة التي تؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة والعمل على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها الطريق الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار وحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراعات المسلحة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس السيسي على رفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها يعكس التزام مصر الثابت بالدفاع عن الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنطلق في مواقفها من رؤية استراتيجية تقوم على الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي محاولات لزعزعة أمنها أو إدخالها في دوائر صراع جديدة.

وأوضح «الحفناوي» أن كلمة الرئيس تضمنت أيضا تحذيرا واضحا من خطورة استمرار الأزمات دون حلول سياسية مستدامة، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من تداعيات اتساع رقعة الصراعات في الشرق الأوسط، وهو ما يفسر التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها القاهرة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء التوترات القائمة.

وأشار النائب إلى أن تركيز الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على استقرار دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وسوريا، يعكس حرص مصر على دعم مؤسسات الدول الوطنية ومنع انهيارها في ظل التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن استقرار هذه الدول يمثل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الأمن الإقليمي.

وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتعكس رؤية مصر المتوازنة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، والتي تقوم على دعم الحوار واحترام سيادة الدول وتعزيز التعاون الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية عادلة تسهم في استعادة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

الفيديو كونفرانس كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي التطورات الإقليمية الراهنة النائب ياسر الحفناوي

