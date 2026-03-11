للمباراة الـ 12 على التوالي.. برشلونة يواصل المعاناة الدفاعية بدوري الأبطال

تواصلت معاناة برشلونة الدفاعية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل الفريق مجددًا في الحفاظ على نظافة شباكه، ليستمر مسلسل استقبال الأهداف للمباراة الثانية عشرة على التوالي في المسابقة القارية، وهو رقم يثير الكثير من القلق داخل أروقة النادي الكتالوني.

وخلال مواجهته أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، اهتزت شباك برشلونة مرة أخرى، ليؤكد استمرار المشكلة الدفاعية التي لاحقت الفريق في مشواره الأوروبي هذا الموسم، إذ لم ينجح في الخروج بأي مباراة دون استقبال أهداف.

وللعودة إلى آخر لقاء حافظ فيه برشلونة على نظافة شباكه في دوري الأبطال، يجب الرجوع إلى شهر أبريل 2025، عندما حقق فوزًا كبيرًا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-0 في ذهاب ربع نهائي البطولة على ملعب مونتجويك الأولمبي.

ومنذ تلك المباراة، استقبل الفريق أهدافًا في 12 مواجهة متتالية بالمسابقة.

وخاض برشلونة حتى الآن تسع مباريات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، واستقبل خلالها أهدافًا في كل اللقاءات، سواء بوجود الحارس فويتشيك تشيزني أو خوان جارسيا، دون أن يتمكن أي منهما من إنهاء مباراة بشباك نظيفة.

وحتى في المباريات التي حقق فيها الفريق انتصارات كبيرة، مثل الفوز بنتيجة 6-1 على أولمبياكوس، لم ينجح في تجنب استقبال الأهداف، كما حدث أيضًا في الخسارة الثقيلة 4-1 أمام كوبنهاغن، وهو ما يؤكد حجم الصعوبات الدفاعية التي يواجهها الفريق في البطولة.

وبشكل عام، استقبل برشلونة 15 هدفًا خلال تسع مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ما يوضح حجم التحديات التي يعاني منها الخط الخلفي للفريق.