السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

للمباراة الـ 12 على التوالي.. برشلونة يواصل المعاناة الدفاعية بدوري الأبطال

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

تواصلت معاناة برشلونة الدفاعية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل الفريق مجددًا في الحفاظ على نظافة شباكه، ليستمر مسلسل استقبال الأهداف للمباراة الثانية عشرة على التوالي في المسابقة القارية، وهو رقم يثير الكثير من القلق داخل أروقة النادي الكتالوني.

وخلال مواجهته أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، اهتزت شباك برشلونة مرة أخرى، ليؤكد استمرار المشكلة الدفاعية التي لاحقت الفريق في مشواره الأوروبي هذا الموسم، إذ لم ينجح في الخروج بأي مباراة دون استقبال أهداف.

وللعودة إلى آخر لقاء حافظ فيه برشلونة على نظافة شباكه في دوري الأبطال، يجب الرجوع إلى شهر أبريل 2025، عندما حقق فوزًا كبيرًا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-0 في ذهاب ربع نهائي البطولة على ملعب مونتجويك الأولمبي.

ومنذ تلك المباراة، استقبل الفريق أهدافًا في 12 مواجهة متتالية بالمسابقة.

وخاض برشلونة حتى الآن تسع مباريات في النسخة الحالية من دوري الأبطال، واستقبل خلالها أهدافًا في كل اللقاءات، سواء بوجود الحارس فويتشيك تشيزني أو خوان جارسيا، دون أن يتمكن أي منهما من إنهاء مباراة بشباك نظيفة.

وحتى في المباريات التي حقق فيها الفريق انتصارات كبيرة، مثل الفوز بنتيجة 6-1 على أولمبياكوس، لم ينجح في تجنب استقبال الأهداف، كما حدث أيضًا في الخسارة الثقيلة 4-1 أمام كوبنهاغن، وهو ما يؤكد حجم الصعوبات الدفاعية التي يواجهها الفريق في البطولة.

وبشكل عام، استقبل برشلونة 15 هدفًا خلال تسع مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ما يوضح حجم التحديات التي يعاني منها الخط الخلفي للفريق.

