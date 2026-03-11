شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح

حصل صدى البلد على الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق محور الضبعة والذى أسفر عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرون.



تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق، محور الضبعة بعد الكارتة بطريق البترول بمحافظة مطروح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل ضحايا الحادث للمستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 3 وفيات و11 مصابا وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .