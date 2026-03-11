قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها ونورها وبركتها
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
تكنولوجيا وسيارات

سيارة تسلا ذاتية القيادة تقف على خط السكة الحديد وتعرض الركاب للخطر

عزة عاطف

أثار مقطع فيديو "داش كام" انتشر مؤخرًا جدلًا واسعًا في أوساط صناعة السيارات، حيث أظهر سيارة تسلا تعمل بنظام "القيادة الذاتية الكاملة" (FSD) وهي تصطدم بحاجز عبور سكة حديد أثناء اقتراب قطار. 

تأتي هذه الواقعة في توقيت حساس لشركة تسلا، حيث تواجه ضغوطًا رقابية متزايدة وتدقيقًا في سلامة أنظمتها المساعدة للسائق.

تفاصيل حادثة سكة الحديد في وست كوفينا

وقع الحادث يوم الأحد 8 مارس 2026 في مدينة وست كوفينا بولاية كاليفورنيا. 

وأظهر الفيديو، الذي نشره مستخدم يدعى "لاوشي ليو" (Laushi Liu)، سيارة تسلا موديل 3 وهي تسير بسرعة 23 ميل/ساعة (حوالي 37 كم/ساعة) متجهة نحو مزلقان سكة حديد كانت حواجزه قد انخفضت بالفعل. 

وبدلاً من التوقف، استمرت السيارة في مسارها دون أي إشارة على اكتشاف العوائق، لتصطدم بالحاجز الأول وتتوقف فوق القضبان، قبل أن يتدخل السائق بالضغط على دواسة الوقود لعبور الحاجز الثاني والنجاة من القطار المقترب. 

تزامن انتشار هذا الفيديو مع الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) لشركة تسلا لتسليم بيانات حيوية تتعلق بالتحقيقات في انتهاكات نظام FSD. 

وتشمل هذه التحقيقات، التي بدأت رسميًّا في أكتوبر 2025 وتغطي نحو 2.88 مليون سيارة، تقارير عن فشل النظام في التعامل مع إشارات المرور والمزلقانات. 

وتعتبر NHTSA أن فشل النظام في التعرف على حواجز السكك الحديدية يمثل "خطرًا كارثيًا" يستوجب تدخلاً رقابيًا عاجلًا.

تحديات تقنية وتاريخ من الحوادث المماثلة

ليست هذه المرة الأولى التي تفشل فيها تسلا في التعامل مع مزلقانات القطارات، حيث وثقت تحقيقات سابقة أكثر من 40 حالة مماثلة لمشكلات نظام FSD عند تقاطعات السكك الحديدية. 

ويرى الخبراء أن المشكلة تكمن في قدرة كاميرات تسلا على رصد الأجسام المادية التي تقع في مستوى ارتفاع معين، مثل أذرع الحواجز، خاصة وأن نظام تسلا يعتمد كليًّا على الرؤية البصرية (Tesla Vision) دون استخدام الرادار أو حساسات الليدار (LiDAR).

تؤكد تسلا دائمًا أن نظام "القيادة الذاتية الكاملة (المُراقب)" هو نظام مساعد من المستوى الثاني (Level 2)، مما يعني أن السائق يظل المسؤول الأول والوحيد عن مراقبة الطريق والتدخل الفوري. 

ورغم التسمية، لا تزال الجهات التنظيمية والمنظمات الحقوقية تنتقد الشركة بسبب ما تصفه بـ "التضليل التسويقي" الذي قد يوهم السائقين بقدرات غير حقيقية للنظام، مما يؤدي إلى تراخي الانتباه في مواقف قد تكون مميتة. 

تسلا حادث تسلا سكة حديد نظام FSD 2026 السيارات الكهربائية القيادة الذاتية

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

دعاء صلاة التهجد

دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية: استلام 4آلاف شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

نقل مريض لمستشفى سرس الليان

استجابة فورية.. نقل مواطن من سنجلف إلى مستشفى سرس الليان لتلقي الرعاية الطبية

حادث مطروح

شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 عمال وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

