سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
تحقيقات وملفات

في يومها العربي.. المكتبات العربية منارات للمعرفة وجسور تربط التراث بالمستقبل

رانيا شرعان
رانيا شرعان
جمال عاشور

أكدت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، أهمية الدور الذي تؤديه المكتبات في نشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي والعلمي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للمكتبات، مشيرة إلى أن المكتبات لم تعد مجرد أماكن لحفظ الكتب، بل أصبحت فضاءات معرفية مفتوحة تسهم في بناء الإنسان وتنمية الفكر.

وقالت شرعان إن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة لتأكيد المكانة التي تحتلها المكتبات في المجتمعات العربية، باعتبارها مؤسسات ثقافية وتعليمية تتيح المعرفة للجميع، وتسهم في دعم البحث والتعلم والإبداع.

وأضافت أن المكتبة الحديثة أصبحت مركزًا معرفيًا متكاملًا يواكب التطورات التكنولوجية ويوفر مصادر متعددة للمعرفة، بما يسهم في تعزيز الثقافة وتنمية الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت أن المكتبات اليوم تؤدي دورًا مهمًا في ربط التراث الثقافي العربي العريق بمتطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، من خلال ما تقدمه من خدمات معرفية وبرامج ثقافية وتعليمية متنوعة، تساعد على ترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع الأجيال الجديدة على البحث والتعلم المستمر.

وأشارت مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية إلى الدور الرائد الذي تقوم به منظومة مكتبات مصر العامة في نشر المعرفة وإتاحة مصادرها لجميع المواطنين، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تسهم في دعم الثقافة المجتمعية وتقديم برامج تعليمية وثقافية تستهدف الأطفال والشباب والكبار، بما يعزز مهارات التعلم مدى الحياة وينمي القدرات المعرفية لدى رواد المكتبات.

وأضافت أن مكتبة مصر العامة تحرص باستمرار على تطوير خدماتها وتحديث أدواتها المعرفية، وتوفير بيئة ثقافية جاذبة تدعم القراءة والبحث العلمي، وتسهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع، بما يتماشى مع الدور الحضاري للمكتبات في بناء مجتمع المعرفة.

ودعت الدكتورة رانيا شرعان جميع أفراد المجتمع إلى الاستفادة من المكتبات وجعل القراءة جزءًا أصيلًا من حياتهم اليومية، مؤكدة أن المجتمعات التي تضع المعرفة والقراءة في مقدمة أولوياتها هي الأكثر قدرة على التقدم وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا.

واختتمت بتهنئة العاملين في المكتبات العربية وروادها بهذه المناسبة، متمنية أن تظل المكتبات العربية منارات للعلم والمعرفة، وحاضنات للفكر والثقافة في العالم العربي. 

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر يواصل حملة وعي.. مدير شئون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب

وزارة الأوقاف

انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي الدولي ضمن الفعاليات الفكرية لشهر رمضان

الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه

ليلة القدر| هل يمكن أن تأتي في ليلة زوجية؟.. الشيخ الشعراوي يرد

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

