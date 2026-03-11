الفاريز يقطع الشائعات ويجيب على السؤال المتكرر : هل ينتقل الى برشلونة الصيف المقبل ؟

وضع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز حدًا للتكهنات التي أحاطت بمستقبله خلال الأيام الماضية بعد تزايد الأنباء التي ربطته بإمكانية الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدًا تمسكه بتجربته الحالية مع أتلتيكو مدريد وتركيزه الكامل على مواصلة مشواره مع الفريق.

وخلال الفترة الأخيرة تصدر اسم المهاجم الأرجنتيني عناوين الصحف الإسبانية بعدما تم تداوله كأحد الأهداف المحتملة للنادي الكتالوني في الموسم المقبل خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في برشلونة حيث طرح اسم ألفاريز ضمن الوعود الانتخابية لتعزيز الخط الأمامي للفريق.

إلا أن اللاعب قرر كسر الصمت والرد بشكل واضح على هذه الأنباء مشددًا على أن ما يتم تداوله حول مستقبله لا يتعدى كونه شائعات متداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

رد واضح على أنباء برشلونة

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نفى جوليان ألفاريز ما تردد حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة مؤكدًا أنه لم يتحدث من الأساس عن مستقبله أو وجهته القادمة.

وقال اللاعب: " ماذا تريدون مني أن أقول؟ لم أقل شيئًا من قبل" .

وأضاف موضحًا: " هناك دائمًا الكثير من الأحاديث التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تداول شيء بسيط ثم تتوسع القصة وتكثر التعليقات لكنني لم أقل أي شيء".

سعادة واستقرار داخل أتلتيكو مدريد

وأكد المهاجم الأرجنتيني أنه يشعر براحة كبيرة داخل أتلتيكو مدريد مشيرًا إلى أن تركيزه ينصب بالكامل على مساعدة الفريق في المنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي.

وأوضح ألفاريز: " أنا سعيد جدًا هنا في أتلتيكو مدريد نحن نقاتل على جميع الجبهات ".

وتابع: " صحيح أننا متأخرون قليلًا في الدوري الإسباني لكننا نقدم مستويات جيدة في دوري أبطال أوروبا ولدينا أيضًا نهائي مهم في كأس ملك إسبانيا " .

العمل من أجل الفريق

وأشار اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى أنه يسعى دائمًا لتقديم أقصى ما لديه داخل الملعب مؤكدًا أن هدفه الأول هو خدمة الفريق بغض النظر عن الأرقام الفردية.

وقال: " أبذل كل جهدي في كل مباراة وأعمل بنسبة 100% دائمًا سواء كانت أرقامي أفضل أو أقل الأهم بالنسبة لي هو مساعدة الفريق" .

وأضاف: " أتمنى أن تستمر الأهداف والتمريرات الحاسمة في الوصول لأن ذلك يعني أنني أساهم في نجاح الفريق" .

واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل مع أتلتيكو مدريد قائلًا: " الأهم بالنسبة لي هو الاستمرار في العمل بجد والالتزام في كل مباراة ودعم زملائي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة ".

موسم قوي مع أتلتيكو

ويقدم جوليان ألفاريز مستويات مميزة بقميص أتلتيكو مدريد هذا الموسم حيث أصبح أحد الركائز الأساسية في خط هجوم الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ووفقًا لبيانات منصة "ترانسفير ماركت" شارك اللاعب في 41 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي ونجح في الإسهام في 23 هدفًا بعدما سجل 16 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه.

وتعكس هذه الأرقام التأثير الكبير الذي يقدمه المهاجم الأرجنتيني مع الفريق خاصة في ظل المنافسة القوية التي يخوضها أتلتيكو مدريد محليًا وقاريًا.

صفقة كبيرة ومستقبل طويل

وكان ألفاريز قد انتقل إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون يورو ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإسباني.

ومنذ انتقاله إلى النادي المدريدي نجح اللاعب في تثبيت أقدامه سريعًا داخل الفريق وهو ما انعكس على ارتفاع قيمته السوقية التي تصل حاليًا إلى نحو 100 مليون يورو.

ويمتد عقد المهاجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد حتى صيف عام 2030 ما يعزز استقرار مستقبله داخل النادي ويجعل مسألة رحيله في المستقبل القريب أمرًا معقدًا في ظل تمسك إدارة أتلتيكو بخدماته واعتماد الفريق عليه كأحد أهم عناصره الهجومية.