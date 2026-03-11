بريطانيا: نواصل دعم الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البريطانية جوزلين وولار، اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا تلعب دورا مهما مع الشركاء للحفاظ على مصالحها المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وولار، في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية من دبي: "المملكة المتحدة قامت فور اندلاع الأزمة الراهنة بالانضمام مباشرة في العمليات الدفاعية المنسقة مع الشركاء لحماية مصالحها المشتركة من خلال إرسال قوات إضافية ومعدات وأسلحة من أجل تعزيز دورها في المنطقة خاصة مع تصاعد الهجمات الإيرانية التي وصفتها بـ"المتهورة" على دول الخليج".

وأشارت المسؤولة البريطانية إلى أن بريطانيا سترسل أيضا في إطار جهودها السفينة الحربية "إتش إم إس دراجون" إلى شرق المتوسط لتعزيز الدفاعات البريطانية في المنطقة مع استمرار الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية مع إيران، مؤكدة على أهمية العمل بشكل مشترك لحماية أمن مضيق هرمز الذي يعد شريان الطاقة العالمي.

وشددت وولار على أن المملكة المتحدة ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذه الأزمة واستعادة الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، موضحة أن بريطانيا تراقب جميع المستجدات على الساحة عن كثب وسترد بالشكل المناسب على أي تحرك ضد البلاد.