english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم؟ أجهزة تحصل على نظام التشغيل HyperOS 3

نظام التشغيل HyperOS 3.1
نظام التشغيل HyperOS 3.1
لمياء الياسين

تختبر شركة شاومي نظام التشغيل HyperOS 3.1 منذ فترة طويلة على مجموعة من أجهزتها. وقد انتهت مرحلة الاختبار هذه أخيرًا، حيث أعلنت الشركة للتو عن جدول طرح التحديث، ويبدأ طرح التحديث اليوم

الجدول الزمني لإطلاق نظام التشغيل HyperOS 3.1 من شاومي
 

ينطبق هذا التحديث على أجهزة شاومي المباعة في الصين، وقد نُشر على منتدى المستخدمين الصيني . لذا، إذا كنت من منطقة أخرى، فقد يستغرق وصول التحديث إلى جهازك وقتًا أطول.


ستتلقى هذه الأجهزة التحديث ابتداءً من اليوم

هاتف شاومي 17 ألترا لايكا إيديشن
 

شاومي 17 ألترا
شاومي 17 برو ماكس
شاومي 17 برو
شاومي 17
جهاز شاومي باد 8 برو
جهاز شاومي باد 8
هاتف Redmi K90 Pro Max
هاتف Redmi K90

ستتلقى هذه الأجهزة التحديث بحلول 31 مارس

شاومي 15 ألترا
شاومي 15 إس برو
شاومي 15 برو
شاومي 15
هاتف شاومي ميكس فليب 2
جهاز شاومي باد 7 ألترا
جهاز شاومي باد 7 إس برو 12.5
جهاز شاومي باد 7 برو
جهاز شاومي باد 7
ريدمي K80 برو
ريدمي K80 الإصدار النهائي
ريدمي K80
ريدمي توربو 5 ماكس
ريدمي توربو 5
ريدمي كي باد
 

ستتلقى هذه الأجهزة التحديث بحلول 15 أبريل

شاومي 14 ألترا
شاومي 14 ألترا تيتانيوم الإصدار الخاص
شاومي 14 برو
هاتف شاومي 14 برو تيتانيوم الإصدار الخاص
شاومي 14
شاومي ميكس فولد 4
شاومي ميكس فليب
شاومي مي 5 برو
ريدمي K70 برو
ريدمي K70 الإصدار النهائي
ريدمي K70
ريدمي K70E
ريدمي توربو 4 برو
ريدمي توربو 4
ريدمي نوت 15 برو بلس
ريدمي نوت 15 برو
ريدمي نوت 15
ريدمي باد 2 برو
 

ستتلقى هذه الأجهزة التحديث بحلول 23 أبريل

شاومي 13 ألترا
شاومي 13 برو
شاومي 13
شاومي ميكس فولد 3
شاومي مي 4 برو
جهاز شاومي باد 6 إس برو 12.4
ريدمي K60 برو
ريدمي K60 الإصدار النهائي
ريدمي توربو 3
ريدمي نوت 15R
ريدمي نوت 14 برو+
ريدمي نوت 14 برو
ريدمي نوت 14 5G
ريدمي نوت 13 برو+
ريدمي نوت 13 برو
ريدمي نوت 13R
ريدمي 15R 5G
ريدمي 14R 5G
ريدمي 14C
ريدمي باد 2
ريدمي باد برو 5G
ريدمي باد برو


بالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج الصين، فإن الخبر السار هو أنه سيتم إصدار HyperOS 3.1 عالميًا أيضًا، حيث تم رصد الإصدارات ذات الصلة على الخوادم العالمية مؤخرًا. يمكننا أن نتوقع جدول طرح عالمي بحلول نهاية هذا الشهر
على الرغم من أن HyperOS 3.1 ليس تحديثًا رئيسيًا، إلا أنه يُقدم تغييرات جوهرية وتحسينات ملحوظة في تجربة المستخدم. فهو يُعالج إحدى المشكلات المُزمنة في تحديثات أندرويد، وهي طول مدة تثبيت التحديثات وتعقيدها، وذلك من خلال تقديم Super OTA. هذه آلية تحديث من الجيل التالي تُطبّق تحديثات النظام بسرعة وسلاسة أكبر، مع أقل وقت لإعادة التشغيل.

يُحسّن البرنامج الأحدث عناصر واجهة المستخدم الأساسية برسوم متحركة أكثر سلاسة، ويُحدّث تطبيقات النظام مثل المعرض والطقس، ويُوسّع خيارات تخصيص شاشة القفل، ويُضيف واجهة HyperIsland أكثر تفاعلية. كما يُحسّن التكامل بين المنصات مع دعم أصلي لسماعات Apple AirPods، مما يُتيح الاقتران السريع عبر نافذة منبثقة والوصول إلى الصوت المكاني على سماعات الأذن المتوافقة.
يُعيد نظام HyperOS 3.1 تنظيم خيارات إمكانية الوصول لتسهيل الوصول إليها، وتتضمن أوضاع مُحددة الآن عناصر تحكم سريعة بالإيماءات. كما يتضمن العديد من التحسينات الداخلية، مما يُؤدي إلى إدارة أفضل للذاكرة، وتشغيل التطبيقات بسلاسة أكبر، وتقليل تقطع الإطارات.

شركة شاومي نظام التشغيل نظام التشغيل HyperOS 31 سماعات Apple AirPods تشغيل التطبيقات أجهزة شاومي

