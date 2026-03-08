وحش شاومي القادم.. إليك أهم مواصفات Xiaomi 13 Lite قبل طرحه

بدأت شركة شاومي أخيرًا في طرح تحديث HyperOS 3 المنتظر لمستخدمي هاتف Xiaomi 13 Lite.

يعتمد هذا التحديث على نظام Android 15، ويضمّ ميزات جديدة ومثيرة، بالإضافة إلى العديد من التحسينات الشاملة للنظام.

مع الأسف، يُعدّ هذا التحديث الأخير لنظام HyperOS لمستخدمي هاتف Xiaomi 13 Lite.

أُطلق الهاتف الذكي في أوائل عام 2023 بنظام أندرويد 12 مُثبّتًا مُسبقًا.

وتلقّى ثلاثة تحديثات لنظام أندرويد منذ ذلك الحين، ويعمل الآن بنظام أندرويد 15، ولا يُمكنه تلقّي المزيد من التحديثات.

هذا يعني أنه سيظل يعمل بنظام أندرويد 15 حتى نهاية عمره الافتراضي.

ووفقًا للموقع الرسمي، سينتهي دعم هاتف Xiaomi 13 Lite في أغسطس 2026.

أما بالنسبة لتحديث HyperOS 3، فهو يُطرح لمستخدمي Xiaomi 13 Lite في مناطق متعددة مع إصدارات البرامج الثابتة التالية:

هاتف Xiaomi 13 Lite

هاتف شاومي 13 لايت (تركيا): نظام التشغيل 3.0.1.0.VLLTRXM

هاتف شاومي 13 لايت (تايوان): نظام التشغيل 3.0.1.0.VLLTWXM

هاتف شاومي 13 لايت (روسيا): نظام التشغيل 3.0.1.0.VLLRUXM

إذا كنت تملك هاتف Xiaomi 13 Lite، فيمكنك الترقية إلى HyperOS 3 بالانتقال إلى الإعدادات > جهازي والنقر على شعار HyperOS في الأعلى.

إذا لم يظهر التحديث، فحاول مرة أخرى بعد بضعة أيام، حيث يتم طرح التحديث على دفعات، وقد يستغرق وصوله إلى جميع المستخدمين بضعة أيام.

هاتف Xiaomi 13 Lite

على الرغم من أن نظام HyperOS 3 المبني على Android 15 ليس غنيًا بالميزات مثل نظام Android 16، إلا أنه لا يزال يقدم مجموعة واسعة من التحسينات المفيدة في جميع أنحاء النظام، إلى جانب العديد من التحسينات البصرية والميزات الجديدة.

ولحسن الحظ، يتضمن النظام واجهة Hyper Island الجديدة، التي توفر وصولاً أسهل إلى المعلومات مع إمكانية تعدد المهام.

يتضمن التحديث أيضًا أيقونات جديدة، ومؤشرات جديدة للبطارية والإشارة، ورسوم متحركة محسّنة، وتأثيرات ضبابية على مستوى النظام.

كما يُحسّن HyperOS 3 التكامل مع أجهزة Apple من خلال دعم تحويل المكالمات/الرسائل النصية القصيرة من iPhone ومشاركة الشاشة مع MacBook.

يتضمن نظام التشغيل HyperOS 3 أيضًا ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، تشمل الكتابة الذكية في الملاحظات، والترجمة الصوتية الذكية، وتقليل الضوضاء في التسجيلات، وخلفيات الشاشة الديناميكية الذكية، والبحث الذكي، والبحث الذكي عن الصور في المعرض.

كما يتضمن التحديث الأخير العديد من التحسينات الداخلية لتحسين الأداء بنسبة تصل إلى 30%.

عمر جهاز Xiaomi 13 Lite

يُعدّ HyperOS 3 التحديث الرئيسي الأخير لهاتف Xiaomi 13 Lite، وسينتهي دعمه الأمني ​​قريبًا.

ويشير الموقع الرسمي إلى أن الدعم البرمجي سينتهي في أغسطس 2026.

وبحلول ذلك الوقت، قد يتلقى هاتف Xiaomi 13 Lite تحديثًا أمنيًا واحدًا أو اثنين، لكنه لن يتلقى HyperOS 3.1 أو HyperOS 4.0.

حتى بعد وصوله إلى نهاية عمره الافتراضي، سيستمر جهاز Xiaomi 13 Lite في العمل بشكل جيد، لكنه لن يحتوي على إصلاحات لنقاط الضعف الأمنية التي تم اكتشافها مؤخرًا، ما يعرض جهازك للخطر، خاصة إذا كان يحتوي على بيانات حساسة.

من الأفضل الترقية إلى طراز أحدث، والذي لن يحصل فقط على أحدث التحديثات الأمنية، بل سيحصل أيضًا على أحدث الميزات والتحسينات من تحديثات نظام التشغيل HyperOS.