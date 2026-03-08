قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش شاومي القادم.. إليك أهم مواصفات Xiaomi 13 Lite قبل طرحه

تحديث HyperOS 3
تحديث HyperOS 3
لمياء الياسين

بدأت شركة شاومي أخيرًا في طرح تحديث HyperOS 3 المنتظر لمستخدمي هاتف Xiaomi 13 Lite. 

يعتمد هذا التحديث على نظام Android 15، ويضمّ ميزات جديدة ومثيرة، بالإضافة إلى العديد من التحسينات الشاملة للنظام.

مع الأسف، يُعدّ هذا التحديث الأخير لنظام HyperOS لمستخدمي هاتف Xiaomi 13 Lite.

أُطلق الهاتف الذكي في أوائل عام 2023 بنظام أندرويد 12 مُثبّتًا مُسبقًا.

وتلقّى ثلاثة تحديثات لنظام أندرويد منذ ذلك الحين، ويعمل الآن بنظام أندرويد 15، ولا يُمكنه تلقّي المزيد من التحديثات.

 هذا يعني أنه سيظل يعمل بنظام أندرويد 15 حتى نهاية عمره الافتراضي.

ووفقًا للموقع الرسمي، سينتهي دعم هاتف Xiaomi 13 Lite في أغسطس 2026.

أما بالنسبة لتحديث HyperOS 3، فهو يُطرح لمستخدمي Xiaomi 13 Lite في مناطق متعددة مع إصدارات البرامج الثابتة التالية:

 

هاتف Xiaomi 13 Lite 

هاتف شاومي 13 لايت (تركيا): نظام التشغيل 3.0.1.0.VLLTRXM
هاتف شاومي 13 لايت (تايوان): نظام التشغيل 3.0.1.0.VLLTWXM
هاتف شاومي 13 لايت (روسيا): نظام التشغيل 3.0.1.0.VLLRUXM
إذا كنت تملك هاتف Xiaomi 13 Lite، فيمكنك الترقية إلى HyperOS 3 بالانتقال إلى الإعدادات > جهازي والنقر على شعار HyperOS في الأعلى. 

إذا لم يظهر التحديث، فحاول مرة أخرى بعد بضعة أيام، حيث يتم طرح التحديث على دفعات، وقد يستغرق وصوله إلى جميع المستخدمين بضعة أيام.

هاتف Xiaomi 13 Lite 

على الرغم من أن نظام HyperOS 3 المبني على Android 15 ليس غنيًا بالميزات مثل نظام Android 16، إلا أنه لا يزال يقدم مجموعة واسعة من التحسينات المفيدة في جميع أنحاء النظام، إلى جانب العديد من التحسينات البصرية والميزات الجديدة.

ولحسن الحظ، يتضمن النظام واجهة Hyper Island الجديدة، التي توفر وصولاً أسهل إلى المعلومات مع إمكانية تعدد المهام.

يتضمن التحديث أيضًا أيقونات جديدة، ومؤشرات جديدة للبطارية والإشارة، ورسوم متحركة محسّنة، وتأثيرات ضبابية على مستوى النظام.

 كما يُحسّن HyperOS 3 التكامل مع أجهزة Apple من خلال دعم تحويل المكالمات/الرسائل النصية القصيرة من iPhone ومشاركة الشاشة مع MacBook.

يتضمن نظام التشغيل HyperOS 3 أيضًا ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، تشمل الكتابة الذكية في الملاحظات، والترجمة الصوتية الذكية، وتقليل الضوضاء في التسجيلات، وخلفيات الشاشة الديناميكية الذكية، والبحث الذكي، والبحث الذكي عن الصور في المعرض. 

كما يتضمن التحديث الأخير العديد من التحسينات الداخلية لتحسين الأداء بنسبة تصل إلى 30%.

 

 عمر جهاز Xiaomi 13 Lite

يُعدّ HyperOS 3 التحديث الرئيسي الأخير لهاتف Xiaomi 13 Lite، وسينتهي دعمه الأمني ​​قريبًا. 

ويشير الموقع الرسمي إلى أن الدعم البرمجي سينتهي في أغسطس 2026.

وبحلول ذلك الوقت، قد يتلقى هاتف Xiaomi 13 Lite تحديثًا أمنيًا واحدًا أو اثنين، لكنه لن يتلقى HyperOS 3.1 أو HyperOS 4.0.

حتى بعد وصوله إلى نهاية عمره الافتراضي، سيستمر جهاز Xiaomi 13 Lite في العمل بشكل جيد، لكنه لن يحتوي على إصلاحات لنقاط الضعف الأمنية التي تم اكتشافها مؤخرًا، ما يعرض جهازك للخطر، خاصة إذا كان يحتوي على بيانات حساسة.

من الأفضل الترقية إلى طراز أحدث، والذي لن يحصل فقط على أحدث التحديثات الأمنية، بل سيحصل أيضًا على أحدث الميزات والتحسينات من تحديثات نظام التشغيل HyperOS. 

هاتف Xiaomi 13 Lite نظام التشغيل HyperOS نظام Android 15 نظام HyperOS نظام أندرويد 15 تحويل المكالمات الرسائل النصية القصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

24 مارس.. بدء تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" المرحلة الثامنة والتاسعة بمدينة القاهرة الجديدة

الموازنة العامة

الحكومة تخصص 152.85 مليار جنيه مكافآت للعاملين بالدولة في 7 شهور

البنك المركزي

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه.. تفاصيل

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد