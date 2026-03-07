قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكشف عن "Miclaw".. مساعد ذكي يتحكم في مهام هاتفك تلقائيا

Xiaomi miclaw
Xiaomi miclaw
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، مشروعا تجريبيا جديدا للذكاء الاصطناعي تحت اسم Xiaomi Miclaw، يهدف إلى تحويل الهواتف الذكية إلى مساعدات ذكية أكثر استقلالية قادرة على تنفيذ المهام عبر التطبيقات ووظائف النظام.

ووصفت شاومي Miclaw بأنه منتج اختبار مبكر يعتمد على نموذج اللغة الكبير الداخلي الخاص بها MiMo، وليس الهدف منه مجرد الإجابة على الأسئلة أو توليد النصوص، بل تفسير نوايا المستخدم وتنفيذ المهام عبر التفاعل مع أدوات مختلفة على الهاتف.

بمجرد منح الإذن، يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إلى وظائف النظام والتطبيقات المدعومة من الطرف الثالث لتنفيذ الأوامر، وهذا يعني أن المساعد قادر على اختيار الأدوات المناسبة واتخاذ القرارات حول كيفية إنجاز المهمة بشكل مستقل، على غرار ما تتيحه هواتف هونر المزودة بـ AI Agent.

على سبيل المثال، إذا تطلب الطلب فتح تطبيق، أو التحقق من بيانات النظام، أو تفعيل وظيفة معينة، يحدد الذكاء الاصطناعي الخطوات المطلوبة وينفذها بالتسلسل، كما يمكن للنظام تفسير الطلبات غير المحددة وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.

كيفية عمل Xiaomi miclaw

يعتمد النظام على ما تصفه شاومي بـ "حلقة الاستدلال والتنفيذ"، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي أولا بتحليل الطلب، ثم يختار الأداة والمعلمات المناسبة، ينفذ الإجراء، يراجع النتيجة، ويستمر بهذه العملية حتى إتمام المهمة، وتتم كل خطوة بشكل غير متزامن بحيث لا يعيق النظام العمليات الأخرى للهاتف.

ويضم المشروع أيضا نظام ذاكرة لمساعدة الذكاء الاصطناعي على التعلم من الاستخدام المتكرر، حيث يحتفظ بالسياق المهم مع ضغط التفاعلات القديمة للحفاظ على نية المهام الطويلة.

كما يمكن للمساعد التواصل مع نظام شاومي البيئي الأوسع، عبر التكامل مع منصة Mi Home، لقراءة حالة الأجهزة المنزلية الذكية وإرسال أوامر التحكم، بشرط موافقة المستخدم.

Xiaomi miclaw

دعم المطورين

أعلنت شاومي عن فتح المنصة للمطورين من خلال دعم Model Context Protocol (MCP)، وهو معيار مفتوح لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي، مما قد يسمح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى بالعمل مع miclaw. 

كما أطلقت الشركة SDK يسمح للتطبيقات الطرف الثالث بالإعلان عن قدراتها ليستدعيها الذكاء الاصطناعي عند الحاجة.

اختبار تجريبي يقتصر على عدد محدود من الأجهزة

تؤكد شاومي أن miclaw لا يزال مشروعا تجريبيا، حيث يجري تحسين موثوقية النظام واستهلاك الطاقة ونسب النجاح للمهام المعقدة، وقد تفشل بعض العمليات أو تعمل بشكل غير متسق.

لذلك، يقتصر الإصدار حاليا على نسخة تجريبية مغلقة يشارك فيها المستخدمون بدعوة فقط، مع نصيحة بعدم تثبيت النسخة التجريبية على الهواتف الرئيسية وأخذ نسخة احتياطية من البيانات قبل الاستخدام.

ويغطي الاختبار حاليا مجموعة محدودة من الأجهزة، بما في ذلك: Xiaomi 17، Xiaomi 17 Pro، Xiaomi 17 Pro Max، Xiaomi 17 Ultra، وXiaomi 17 Ultra Leica Edition.

وأكدت الشركة أن بيانات المستخدم من تفاعلات miclaw لن تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد عملية التدريب على مجموعات بيانات عامة أو مخولة، بينما تستخدم التفاعلات الشخصية فقط لمعالجة الأوامر في الوقت الفعلي. 

كما يتم التعامل مع المعلومات الحساسة محلياً على الجهاز باستخدام ما تصفه شاومي بـ "حوسبة خصوصية الحافة-السحابة".

شاومي Xiaomi miclaw الذكاء الاصطناعي Xiaomi 17 Ultra

