موجة ارتفاع أسعار الهواتف تضرب شاومي.. تحركات ذكية لتخفيف الصدمة

شهدت أسعار شرائح الذاكرة مؤخرا ارتفاعا كبيرا، ما أثار مخاوف واسعة في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية بشكل عام.

وفي تصريحات حديثة، تطرق لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، إلى تأثير هذا الاتجاه على أسعار الهواتف، موضحا تحديات سلسلة التوريد التي تواجه القطاع.

ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة يثير قلق صناعة الهواتف الذكية

أوضح “لي جون” خلال لقاء مع وسائل الإعلام أن النمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على شرائح الذاكرة، ما تسبب في نقص المعروض خلال العام الماضي وارتفاع أسعار هذه المكونات بشكل حاد، هذا الارتفاع في التكلفة فرض ضغوطا ملموسة على أعمال شاومي في قطاع الهواتف الذكية ومنتجاتها الأخرى.

ورغم صعوبة الوضع على المصنعين، شدد “لي جون” على أن شاومي ستعمل على إدارة هذه الضغوط بحذر، بدلا من تحميل المستهلكين كامل تكلفة الزيادة، تخطط الشركة لاستكشاف أساليب مختلفة لتخفيف العبء على المشترين، بحيث تصبح أي تعديلات مستقبلية في الأسعار أكثر قبولا للعملاء.

لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي

تأثير ارتفاع المكونات على القطاع

ارتفاع تكلفة المكونات لم يقتصر على شاومي فقط، بل أثر على العديد من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية، بعض العلامات التجارية أبلغت عن تراجع الأرباح بسبب ارتفاع التكاليف، بينما قررت شركات أخرى تأجيل أو إعادة تقييم خطط إطلاق منتجات جديدة نتيجة زيادة الأسعار.

استقرار شاومي وسط الضغوط

أشار كبار التنفيذيين في شاومي إلى أن الشركة تتمتع بموقف مستقر نسبيا مقارنة ببعض المنافسين، بفضل شراكاتها القوية مع كبار مصنعي شرائح الذاكرة عالميًا.

وصرح لو ويبينغ، رئيس شاومي، أن تنوع منتجات الشركة — من الهواتف والأجهزة اللوحية إلى التلفزيونات والسيارات الكهربائية — يمنحها قدرة أكبر على الحفاظ على استقرار العلاقات مع الموردين.

كما توقع لو ويبينغ أن دورة أسعار شرائح الذاكرة الحالية قد تستمر لفترة أطول من الدورات السابقة، ربما حتى نهاية 2027.

ويشير محللون في القطاع إلى أن بعض شركات الهواتف قد تضطر لرفع الأسعار في الأشهر المقبلة، مع احتمال اختفاء الأجهزة الاقتصادية لصالح التركيز على الأجهزة الأعلى قيمة.