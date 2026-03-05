قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
تكنولوجيا وسيارات

موجة ارتفاع أسعار الهواتف تضرب شاومي.. تحركات ذكية لتخفيف الصدمة

شيماء عبد المنعم

شهدت أسعار شرائح الذاكرة مؤخرا ارتفاعا كبيرا، ما أثار مخاوف واسعة في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية بشكل عام. 

وفي تصريحات حديثة، تطرق لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، إلى تأثير هذا الاتجاه على أسعار الهواتف، موضحا تحديات سلسلة التوريد التي تواجه القطاع.

ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة يثير قلق صناعة الهواتف الذكية

أوضح “لي جون” خلال لقاء مع وسائل الإعلام أن النمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على شرائح الذاكرة، ما تسبب في نقص المعروض خلال العام الماضي وارتفاع أسعار هذه المكونات بشكل حاد، هذا الارتفاع في التكلفة فرض ضغوطا ملموسة على أعمال شاومي في قطاع الهواتف الذكية ومنتجاتها الأخرى.

ورغم صعوبة الوضع على المصنعين، شدد “لي جون” على أن شاومي ستعمل على إدارة هذه الضغوط بحذر، بدلا من تحميل المستهلكين كامل تكلفة الزيادة، تخطط الشركة لاستكشاف أساليب مختلفة لتخفيف العبء على المشترين، بحيث تصبح أي تعديلات مستقبلية في الأسعار أكثر قبولا للعملاء.

لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي

تأثير ارتفاع المكونات على القطاع

ارتفاع تكلفة المكونات لم يقتصر على شاومي فقط، بل أثر على العديد من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية، بعض العلامات التجارية أبلغت عن تراجع الأرباح بسبب ارتفاع التكاليف، بينما قررت شركات أخرى تأجيل أو إعادة تقييم خطط إطلاق منتجات جديدة نتيجة زيادة الأسعار.

استقرار شاومي وسط الضغوط

أشار كبار التنفيذيين في شاومي إلى أن الشركة تتمتع بموقف مستقر نسبيا مقارنة ببعض المنافسين، بفضل شراكاتها القوية مع كبار مصنعي شرائح الذاكرة عالميًا.

وصرح لو ويبينغ، رئيس شاومي، أن تنوع منتجات الشركة — من الهواتف والأجهزة اللوحية إلى التلفزيونات والسيارات الكهربائية — يمنحها قدرة أكبر على الحفاظ على استقرار العلاقات مع الموردين.

كما توقع لو ويبينغ أن دورة أسعار شرائح الذاكرة الحالية قد تستمر لفترة أطول من الدورات السابقة، ربما حتى نهاية 2027. 

ويشير محللون في القطاع إلى أن بعض شركات الهواتف قد تضطر لرفع الأسعار في الأشهر المقبلة، مع احتمال اختفاء الأجهزة الاقتصادية لصالح التركيز على الأجهزة الأعلى قيمة.

أسعار الهواتف شاومي ارتفاع أسعار الهواتف شرائح الذاكرة الهواتف الذكية

