شاومي تصدم مستخدميها.. هذه الهواتف ستتوقف عن التحديث قريبا

تعرف شركة شاومي Xiaomi، بسياسة تحديث ممتازة بين شركات الأندرويد، لكنها ليست أبدية، لذلك، من المهم التأكد من سياسة التحديث الخاصة بجهازك لضمان استمرار حصوله على آخر الإصدارات والرقع الأمنية.

ووفقا للموقع الرسمي لشركة شاومي، ستفقد مجموعة من هواتف Xiaomi وRedmi وPOCO دعم التحديثات، مع تحديد مواعيد نهاية الدعم EOL لكل جهاز، وهي اللحظة التي يتوقف فيها عن تلقي جميع التحديثات، بما في ذلك تحديثات نظام HyperOS والتحديثات الأمنية.

أبرز مواعيد نهاية الدعم لأجهزة شاومي

- سلسلة Xiaomi 15 و 15 Ultra: أول مارس 2031

- سلسلة Xiaomi 15T و 15T Pro: سبتمبر 2031

- هاتف Xiaomi 14 : فبراير 2029

- هاتف Xiaomi 14 Ultra : مارس 2029

- سلسلة Xiaomi 14T و 14T Pro : سبتمبر 2029

- سلسلة Xiaomi 13 و 13 Pro : مارس 2028

- هاتف Xiaomi 13 Ultra يونيو 2028

- سلسلة Xiaomi 12 و 12 Pro : مارس 2026

- هاتف Xiaomi MIX Flip : يوليو 2029

كما تشمل القائمة أجهزة Xiaomi Pad وأجهزة أخرى من السلسلة، مع مواعيد واضحة لنهاية الدعم.

أبرز مواعيد نهاية الدعم لأجهزة ريدمي

- سلسلة Redmi Note 15 و Note 15 5G: يناير 2032

- سلسلة Redmi Note 15 Pro وPro 5G وPro+ 5G 15 : يناير 2032

- هاتف Redmi Note : مارس 2031

- هاتف Redmi Note 14 Pro+ 5G يناير 2029

- هاتف Redmi 15 5G أغسطس 2029

- سلسلة Redmi Pad 2 و Pad 2 4G يونيو 2032

كما تشمل القائمة جميع إصدارات Redmi Note وRedmi Pad وRedmi A، مع تحديد واضح لمواعيد توقف الدعم.

أبرز مواعيد نهاية الدعم لأجهزة بوكو

- سلسلة POCO F8 Pro و F8 Ultra نوفمبر 2031

- هاتف POCO F7 يونيو 2031

- هاتف POCO F6 مايو 2028

- هاتف POCO X7 Pro يناير 2029

- سلسلة POCO M8 5Gو M8 Pro 5G يناير 2032

- هاتف POCO C65 نوفمبر 2026

- هاتفPOCO Pad M1 سبتمبر 2029

تشمل القائمة جميع أجهزة سلسلة F وX وM وC وPad، مع تفاصيل دقيقة حول تاريخ انتهاء الدعم.