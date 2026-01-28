قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هواتف شاومي لن تتلقى تحديث HyperOS 3 ..هل موبايلك منهم؟

نظام التشغيل HyperOS 3،
لمياء الياسين

أوشكت شركة شاومي نحو الانتهاء من طرح نظام التشغيل HyperOS 3، ولكن قد تكون الشركة تعمل بالفعل على الإصدار التالي، HyperOS 3.1. سيعتمد هذا الإصدار أيضًا على نظام Android 16، ولكن لسوء الحظ، ستفتقد عشرات الهواتف الذكية هذا التحديث الأساسي

نظام التشغيل HyperOS 3.1

بحسب موقع Xiaomi Time، يعتمد نظام التشغيل HyperOS 3.1 بشكل كبير على إمكانيات وحدة المعالجة العصبية (NPU) وبنية Android 16 الجديدة لميزات HyperOS مثل التحديثات المباشرة والتجميع المسبق للتطبيقات. كل هذه العوامل تجعل العديد من هواتف Xiaomi الذكية غير قادرة على تشغيل HyperOS 3.1. فيما يلي قائمة بهذه الأجهزة، كما نشرها موقع Xiaomi Time.

شاومي 12
شاومي 12 برو
شاومي 12 إس
شاومي 12 إس برو
شاومي 12 إس ألترا
شاومي 12 تي برو
شاومي ميكس فولد 2
جهاز شاومي باد 6 ماكس 14
شاومي سيفي 2 / سيفي 3
شاومي 13 لايت

أجهزة بوكو عالية الأداء

بوكو إف 5 5 جي
بوكو إف 5 برو
بوكو إم 6 برو
بوكو إكس 6 نيو
بوكو C65
 

سلسلة ريدمي K و نوت

ريدمي K60 / K60 برو
ريدمي K50 ألترا
ريدمي نوت 12 تيربو
ريدمي نوت 12 تي برو
ريدمي نوت 13 5G
ريدمي نوت 13 آر برو
 

بالإضافة إلى هذه الأجهزة، فإن أولئك الذين لا يستوفون شروط الحصول على HyperOS 3 سيفتقدون أيضًا تحديث HyperOS 3.1.

ترقيات رئيسية لنظام HyperOS

إذا كان جهاز شاومي الخاص بك مدرجًا في القائمة، فقد تتساءل عن مدى توافقه مع نظام التشغيل مستقبلًا. حسنًا، من المفترض أن يتلقى الجهاز تحديثات أمنية لفترة من الوقت، ولكن من غير المرجح أن يتلقى ترقيات رئيسية لنظام HyperOS في المستقبل.

إذا كان جهاز شاومي الخاص بك يقترب من نهاية عمره الافتراضي، فمن الأفضل الترقية إلى طراز أحدث لضمان حصوله على أحدث الميزات والإصلاحات للثغرات الأمنية المكتشفة حديثًا وإليك قائمة أجهزة شاومي التي توفر دعمًا برمجيًا يصل إلى ست سنوات للعثور على ترقية مناسبة لسنوات قادمة.

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

