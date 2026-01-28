هواتف شاومي لن تتلقى تحديث HyperOS 3 ..هل موبايلك منهم؟

أوشكت شركة شاومي نحو الانتهاء من طرح نظام التشغيل HyperOS 3، ولكن قد تكون الشركة تعمل بالفعل على الإصدار التالي، HyperOS 3.1. سيعتمد هذا الإصدار أيضًا على نظام Android 16، ولكن لسوء الحظ، ستفتقد عشرات الهواتف الذكية هذا التحديث الأساسي

نظام التشغيل HyperOS 3.1

بحسب موقع Xiaomi Time، يعتمد نظام التشغيل HyperOS 3.1 بشكل كبير على إمكانيات وحدة المعالجة العصبية (NPU) وبنية Android 16 الجديدة لميزات HyperOS مثل التحديثات المباشرة والتجميع المسبق للتطبيقات. كل هذه العوامل تجعل العديد من هواتف Xiaomi الذكية غير قادرة على تشغيل HyperOS 3.1. فيما يلي قائمة بهذه الأجهزة، كما نشرها موقع Xiaomi Time.

شاومي 12

شاومي 12 برو

شاومي 12 إس

شاومي 12 إس برو

شاومي 12 إس ألترا

شاومي 12 تي برو

شاومي ميكس فولد 2

جهاز شاومي باد 6 ماكس 14

شاومي سيفي 2 / سيفي 3

شاومي 13 لايت



أجهزة بوكو عالية الأداء

بوكو إف 5 5 جي

بوكو إف 5 برو

بوكو إم 6 برو

بوكو إكس 6 نيو

بوكو C65



سلسلة ريدمي K و نوت

ريدمي K60 / K60 برو

ريدمي K50 ألترا

ريدمي نوت 12 تيربو

ريدمي نوت 12 تي برو

ريدمي نوت 13 5G

ريدمي نوت 13 آر برو



بالإضافة إلى هذه الأجهزة، فإن أولئك الذين لا يستوفون شروط الحصول على HyperOS 3 سيفتقدون أيضًا تحديث HyperOS 3.1.

ترقيات رئيسية لنظام HyperOS

إذا كان جهاز شاومي الخاص بك مدرجًا في القائمة، فقد تتساءل عن مدى توافقه مع نظام التشغيل مستقبلًا. حسنًا، من المفترض أن يتلقى الجهاز تحديثات أمنية لفترة من الوقت، ولكن من غير المرجح أن يتلقى ترقيات رئيسية لنظام HyperOS في المستقبل.

إذا كان جهاز شاومي الخاص بك يقترب من نهاية عمره الافتراضي، فمن الأفضل الترقية إلى طراز أحدث لضمان حصوله على أحدث الميزات والإصلاحات للثغرات الأمنية المكتشفة حديثًا وإليك قائمة أجهزة شاومي التي توفر دعمًا برمجيًا يصل إلى ست سنوات للعثور على ترقية مناسبة لسنوات قادمة.