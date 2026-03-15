بناء على تعليمات مطار دبي.. مصر للطيران تخفض رحلاتها إلى الإمارات

أعلنت شركة مصر للطيران تعديل جدول رحلاتها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح رحلة واحدة يوميًا بدلًا من رحلتين، وذلك اعتبارا من غدا الأحد 15 مارس 2026 وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في ضوء التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في مطار دبي لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، والتي تقضي بتقليل كثافة الرحلات القادمة والمغادرة، وذلك على خلفية مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

ودعت مصر للطيران عملاءها المسافرين على رحلات دبي إلى ضرورة مراجعة حجوزاتهم والتواصل مع مركز خدمة اتصالات مصر للطيران من خلال الوسائل التالية:

الاتصال على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

الرقم الأرضي: 090070000

الرقم الدولي: +97142306666

الرقم الدولي: +966122297777

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

وأكدت الشركة حرصها على متابعة تطورات الموقف بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام التشغيل وتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.