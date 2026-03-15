الهلال يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت
جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح
وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق
فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط
وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج
طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية
تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الدفاع السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
الإمارات: السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بمنطقة الرويس نتيجة استهداف طائرة مسيرة
ليلة القدر الثالثة 2026 الآن.. احذر 3 أفعال تحرمك فضلها أحدها بالصلاة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بناء على تعليمات مطار دبي.. مصر للطيران تخفض رحلاتها إلى الإمارات

نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران تعديل جدول رحلاتها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح رحلة واحدة يوميًا بدلًا من رحلتين، وذلك اعتبارا من غدا الأحد 15 مارس 2026 وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في ضوء التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في مطار دبي لجميع شركات الطيران العاملة بالمطار، والتي تقضي بتقليل كثافة الرحلات القادمة والمغادرة، وذلك على خلفية مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

ودعت مصر للطيران عملاءها المسافرين على رحلات دبي إلى ضرورة مراجعة حجوزاتهم والتواصل مع مركز خدمة اتصالات مصر للطيران من خلال الوسائل التالية:

الاتصال على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

الرقم الأرضي: 090070000

الرقم الدولي: +97142306666

الرقم الدولي: +966122297777

البريد الإلكتروني: [email protected]

أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

وأكدت الشركة حرصها على متابعة تطورات الموقف بشكل مستمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام التشغيل وتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

حفل إفطار الأسرة المصرية

البابا تواضروس يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية .. صور

موسي

أحمد موسي: الرئيس السيسي يلعب دورا كبيرا في تقوية الدور الأمني لمصر داخلياً وخارجياً

الهلال الأحمر المصري يساند الإسعاف في حريق مصنع بالدقهلية

الهلال الأحمر المصري يساند الإسعاف في حريق مصنع بالدقهلية.. صور

بالصور

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

تانك 300
تانك 300
تانك 300

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

مقادير وطريقة عمل الغريبة لعيد الفطر

طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب
طريقة عمل الغريبة بالكوب

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد