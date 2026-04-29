تفاصيل إصابة أشرف حكيمي وموقفه من لقاء الإياب أمام بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل إصابة المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، التي تعرض لها في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 على بايرن ميونخ في لقاء الذهاب.

ووفقًا لـ RMC الفرنسي، فإن حكيمي تعرض لإصابة في أوتار الركبة في نهاية مباراة الأمس، وسيغيب عن مواجهة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ملعب أليانز أرينا.

وأفادت الإذاعة بأن الفحوصات التي أجريت على أشرف حكيمي اليوم الأربعاء، أظهرت أنه يعاني من تمزق في أوتار الركبة ولن يلعب ضد بايرن ميونخ الأسبوع المقبل.

واختتمت أنه في حال تأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي، فسيكون متاحًا للمشاركة، ولا يوجد أي تهديد لمشاركته مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026.