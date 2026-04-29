هند الضاوي: إسرائيل تفشل في استفزاز مصر أو انتزاع ردود غير رسمية

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، أن المناورات العسكرية المصرية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، وأن القوات المسلحة المصرية دائمًا واضحة وتعلن كل شيء عبر القنوات والصفحات الرسمية.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن إسرائيل تربط هذه الروايات بمعارك افتراضية وتدعي أن مصر قد تشكل تهديدًا لها، داعية إلى عدم تصديق هذه الادعاءات أو الانسياق وراءها، موضحة أن أي خبر صغير أو كذبة بسيطة قد تُستخدم لإثارة أزمات كبيرة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن من الأمور التي تزعج الجانب الإسرائيلي عدم قدرتهم على استفزاز الدولة المصرية أو الحصول على ردود غير رسمية منها، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتمد على الكذب والبكائيات والمظلومية لاستعطاف أمريكا وإسرائيل وحلفائها.

وشددت هند الضاوي على ضرورة زيادة وعي المواطنين والحذر من الأكاذيب والشائعات، مؤكدة أن مصر دولة ذات سيادة ولا ترد إلا على البيانات والتصريحات الرسمية، ولا تنجر وراء التصريحات العبثية أو الاستفزازات، موضحًا أن إسرائيل تطلق بالونات اختبار لاستفزاز دول الجوار وتمرير رسائل معينة، بينما مصر لا تقوم بأي تحركات «تحت الترابيزة»، بل تعمل بشكل واضح ورسمي، وهي داعمة دائمًا لدول الجوار العربي والأفريقي.