هند الضاوي لـ إيدي كوهين: إطفاء أنوار القاهرة أشرف لنا من إنارة سماؤكم بصواريخ حزب الله

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تبادلًا للتصريحات بين الإعلامية المصرية هند الضاوي والكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين، حيث طرح كوهين سؤالًا حول انقطاع الكهرباء في مصر.

لقنت "هند الضاوي" الإسرائيلي كوهين درسا لن ينساه، انتقدت المواقف الإسرائيلية، وتطرقت إلى الأوضاع الإقليمية والتوترات في المنطقة، مع تأكيدها على مواقفها الرافضة لبعض السياسات الإسرائيلية وعلى رأسها التهجير والإغراءات الإسرائيلية.

ووجهت هند الضاوي حديثها لـ إيدي كوهين: «شرف لنا أن تُطفأ القاهرة أنوارها ولا نقبل بالتهجير والاغراءات الإسرائيلية والبركة فيك، سماؤكم منورة بصواريخ حزب الله، ودعم اقتصاد مصر أشرف 100 مرة أن تنير سمائنا صواريخ حزب الله ولا نستطيع الرد، أو الموافقة من أمريكا».