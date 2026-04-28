هند الضاوي : إسرائيل تعيد استخدام الروايات الدينية لاستقطاب جماعات من الخارج

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إلى أن الروايات الإسرائيلية المتعلقة بأصول بعض الجماعات البشرية ليست جديدة، موضحة أن إسرائيل سبق وأن اعتمدت في بدايات تأسيسها على استقدام مجموعات من الخارج تحت مسميات دينية وتاريخية، وهو ما جرى تمريره وقبوله من جانب المجتمع الدولي آنذاك.

وأضافت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الطروحات تعود للواجهة مجددًا من خلال الحديث عن جماعات هندية يُزعم ارتباطها التاريخي ببني إسرائيل، في ظل غياب أدلة واضحة تدعم هذه الروايات، مؤكدة أن المجتمعات الأقل حظًا اقتصاديًا قد تكون أكثر قابلية لتصديق مثل هذه المزاعم أو التفاعل معها، خاصة إذا ارتبطت بفرص للهجرة أو تحسين الظروف المعيشية.

وتابعت أن إسرائيل، تواصل الاعتماد على روايات تعتبرها بعض الأطراف جزءًا من سياسة الاستقطاب السكاني، وسط حديث عن خطط لاستقدام آلاف الهنود للإقامة داخل الأراضي التي تشهد صراعًا ديموغرافيًا وسياسيًا، مؤكدًا على أهمية التعامل مع مثل هذه الطروحات بحذر، والاعتماد على الأدلة العلمية والتاريخية الموثقة في تقييم أي روايات تتعلق بالأصول والأنساب.