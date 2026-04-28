هند الضاوي : نتنياهو يسعى لتوسيع نفوذه حتى نهر الليطاني

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يروج لرواية تتهم حزب الله بعرقلة الاتفاق مع لبنان، مشيرة إلى أن هذه الرواية تُطرح في إطار الخطاب الإسرائيلي المعتاد بشأن تحميل الطرف الآخر مسؤولية تعثر أي مسار تفاوضي.

وأوضحت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو يتحدث عن وجود عراقيل أمام اتفاق سلام مع لبنان، ويحمّل حزب الله مسؤولية إفشال هذا الاتفاق، في الوقت الذي يتم فيه الترويج لفكرة أن إسرائيل تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وأضافت أن أي حديث جاد عن السلام يتطلب خطوات عملية، أبرزها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، معتبرة أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الوجود العسكري داخل الأراضي اللبنانية.

وأشارت هند الضاوي إلى أن نتنياهو، وفق ما يظهر من السياسات الحالية، لا يسعى إلى السلام بقدر ما يسعى إلى توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية، لافتة إلى وجود حديث متكرر حول الرغبة في الوصول إلى مناطق تمتد حتى نهر الليطاني داخل الجنوب اللبناني، موضحة أن الرواية الإسرائيلية بشأن تحميل حزب الله مسؤولية تعثر الاتفاق لا تعكس الصورة الكاملة، معتبرة أن إسرائيل تعتمد في كثير من الأحيان على تصعيد الخطاب السياسي وخلق أزمات جديدة لتبرير تحركاتها العسكرية أو السياسية.

وتابعت :"هذا النهج لا يقتصر على الملف اللبناني فقط، بل يمتد أيضًا إلى الساحة السورية، حيث تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها في الجنوب السوري، ووصل وجودها في بعض المناطق إلى مسافات قريبة من العاصمة دمشق"، مضيفة أن إسرائيل تبرر هذا التوسع بالحديث عن مخاوف أمنية مرتبطة بالسلطة السورية، رغم عدم وجود تحركات مباشرة ضدها من الجانب السوري في تلك المناطق، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف الحقيقية وراء هذا التمدد.