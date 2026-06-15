الطالب عبد الشافي محمد من أوائل المكفوفين بالاعدادية بالغربية: "القرآن سر تفوقي"

شهدت منطقة العجيزي بطنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حصول الطالب عبد الشافي محمد علي المركز الأول للشهادة الاعدادية الأزهرية للمكفوفين عقب إعلان نتيجة رسميا وتهنئة محافظ الغربية له ولافراد أسرته وتفوقه دراسيا خلال الآونة الأخيرة .

اجواء فرحة وسعادة

"الحمد لله حفظ القرآن الكريم هو سر تفوقي وابويا وامي هم سندي في الحياة منذ صغري" بتلك الكلمات أعرب الطالب عبد الشافي الاول بالشهادة الإعدادية الأزهرية بالغربية عن سعادته لافتا بقوله "تعبي وسهر الايام والليالي كان ثمرة الفرحة والبهجة علي قلوب ووجوه أفراد أسرتي وزملائي وجيراني " .

أمنية الأهل

في المقابل أعربا والدي الطالب المتفوق بالغربية عن سعادتهما باحتضانه وإطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوي علي الجيران مشيرين أنهما فور علمهما بنجاحه وتفوقه دراسيا سجدا معا إلي الله شكرا وعرفانا.

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، التهنئة إلى أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققوه من تفوق مشرف يعكس قيمة العلم والاجتهاد.

تهنئة محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الأزهر الشريف سيظل منارة العلم وقلعة الوسطية والاعتدال، ومصدرًا رئيسيًا لإعداد أجيال قادرة على الجمع بين العلم والدين، مشيرًا إلى أن ما حققه الطلاب من أبناء الأزهر، سواء من المبصرين أو المكفوفين، يجسد قوة الإرادة والإصرار على النجاح رغم كل التحديات.

الاهتمام بالمتفوقين

وأضاف أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتفوقين في مختلف المراحل التعليمية، وتعمل على دعمهم ورعايتهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للمستقبل، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة.

تهنئة المنطقة الأزهرية

واختتم محافظ الغربية تهنئته بتقديم الشكر والتقدير إلى المنطقة الأزهرية، والمدرسين، وأولياء الأمور، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في صناعة هذا التفوق، متمنيًا دوام النجاح والتميز لأبنائه الطلاب في مختلف المراحل القادمة، وأن يظلوا دائمًا نموذجًا مشرفًا لأبناء الأزهر الشريف.