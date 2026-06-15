خمس طالبات يتقاسمن الصدارة.. و«حنين» الأولى على المكفوفين في إعدادية الأزهر بجنوب سيناء

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 1447هـ / 2026م، للشعبتين «المبصرين» و«المكفوفين»، عقب اعتماد النتيجة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وجاء المركز الأول مكرر من نصيب خمس طالبات حصلن على 509 درجات بنسبة 99.8%، وهن: ريماس محمد متولي قاسم، بمعهد فتيات طور سيناء النموذجي، وسارة أيمن عبد الله، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، وسامية سامح إبراهيم محمد، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، وعائشة أحمد الشربيني أيوب، بمعهد فتيات الطور النموذجي، ومريهان محمد أحمد عبد

، بمعهد فتيات الطور النموذجي.

وحصلت ثلاث طالبات على المركز الثاني مكرر بمجموع 508 درجات، بنسبة 99.6%، وهن: جهاد النجار آدم سعيد، ورقية محمد عزت إبراهيم، وسما هشام عبد الإله.

وجاءت الطالبة رحيق أبو الفتوح فتحي في المركز الثالث بمجموع 507 درجات، بنسبة 99.4%، فيما تقاسم المركز الرابع أربعة طلاب وطالبات بمجموع 506 درجات، بنسبة 99.2%، وهم: زكريا محمد السعيد شعبان، بمعهد بنين الطور النموذجي، ومريم مصطفى أحمد جاد، بمعهد فتيات الطور النموذجي، ومريم أحمد محمد أبو المعاطي، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، وياسمين أشرف عبد المهدي، بمعهد فتيات أبو زنيمة الإعدادي.

وفي شعبة المكفوفين، حصدت الطالبة حنين عادل أحمد محمد المركز الأول بمجموع 427 درجة، بنسبة 90.9%.

وهنأ الدكتور مصطفى نجيب محمود، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، الطلاب الأوائل وجميع الناجحين وأسرهم، مشيدًا بما حققوه من نتائج متميزة تعكس جدية الطلاب وجهود المعلمين وأولياء الأمور، ومتمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية التابع لـالأزهر الشريف قد أعلن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، عقب اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم بعد إعلان النتائج وأسماء الأوائل على مستوى الأزهرية بجنوب سيناء.