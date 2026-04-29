حكيم يصل إلى أستراليا لإحياء حفله الغنائي المنتظر في ملبورن

وصل الفنان حكيم إلى أستراليا، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي المنتظر في مدينة ملبورن، وسط حالة من الحماس التي عبر عنها لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حكيم رسالة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أعلن فيها وصوله وطلب من جمهوره التفاعل معه، قائلا: "وحشتوني مين صاحي دلوقتي يقولي حمد لله على السلامة، أنا وصلت ملبورن، إن شاء الله هتشوفوا حفلة محصلتش مستنيكم يوم السبت عشان نولع الدنيا سوا يا أهل ملبورن".

وجاءت رسالته مليئة بالحماس والتشويق، في دعوة مباشرة لجمهوره لحضور الحفل المرتقب.

وكان حكيم قد روج مسبقا لجولته الغنائية في أستراليا، حيث أعلن عن حفلاته في مدينتي سيدني وملبورن، موضحا أن الحفل الأول أقيم في 25 أبريل في سيدني، بينما يقام حفل ملبورن في 2 مايو داخل قاعة المهرجانات.

وأكد في رسائله السابقة أنه يستعد لتقديم ليلة استثنائية مليئة بالطاقة والبهجة، قائلا إن الأجواء ستكون "نار" وإن الجمهور على موعد مع تجربة لا تنسى.

أغاني حكيم

ومن المتوقع أن يقدم حكيم خلال حفله باقة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة، مثل "حلاوة روح" و"السلام عليكم" و"رقصوني"، إلى جانب مجموعة من أعماله الحديثة التي يحرص على تقديمها بأسلوبه الحماسي المعتاد.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الارتباطات الفنية التي يواصل من خلالها حكيم نشاطه خارج مصر، بعد ظهوره الأخير في افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث نشر حينها رسالة عبر إنستجرام هنأ فيها مصر على الحدث، قائلا: "مصر دايما فوق، مبروك يا مصر افتتاح المتحف المصري الكبير اللي فتح أبوابه والتاريخ رجع يغني من تاني"، في إشارة إلى فخره بالمناسبة واعتزازه ببلده.