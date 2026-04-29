عصام عمر يرد على تصريحات باسم سمرة.. تفاصيل

حرص الفنان عصام عمر على توضيح موقفه من الظهور الإعلامي المتكرر، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الفنان باسم سمرة بشأن ابتعاد بعض النجوم الشباب عن البرامج التلفزيونية، ومن بينهم عصام عمر وطه دسوقي.

رد عصام عمر على باسم سمرة

ورد عصام عمر، خلال لقائه مع ET بالعربي، بهدوء على حديث باسم سمرة، مؤكدًا أنه يقدر وجهة نظره ويحمل كلامه معنى مهمًا، وقال: "طالما أستاذ باسم قال حاجة يبقى أكيد فيها مغزى".

وأوضح أنه لا يفضل الظهور الإعلامي بشكل مستمر، بل يحرص على الظهور في الوقت المناسب، خاصة عندما يكون لديه أكثر من عمل أو تجربة جديدة تستحق الحديث عنها.

وأضاف عصام عمر أنه لا يحب فكرة التواجد المتكرر لمجرد التحدث عن عمل واحد فقط، مشيرًا إلى أن الجمهور قد يشعر بالملل من التصريحات المتشابهة، لذلك يفضل أن تكون لقاءاته مرتبطة بلحظات حقيقية وتجارب فنية مختلفة يمكنه مشاركتها مع الناس.

كما وجه الفنان الشاب الشكر للمخرج يسري نصر الله، معبرًا عن سعادته الكبيرة بتسلمه التكريم منه، إلى جانب امتنانه لحضور باسم سمرة خصيصًا لتقديم التكريم له، وهو ما اعتبره لفتة تحمل تقديرًا كبيرًا ودعمًا مهمًا بالنسبة له.

تعليق باسم على عصام عمر

وكان باسم سمرة قد تحدث في وقت سابق عن عصام عمر وطه دسوقي، مؤكدًا أنهما من الممثلين الموهوبين، لكنهما يفضلان الابتعاد عن الظهور الإعلامي المكثف خوفًا من الوقوع في الأخطاء، مشيرًا إلى أنه يتمنى لهما النجاح والاستمرار.

ويذكر أن عصام عمر شارك في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل “عين سحرية”، الذي عرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وحقق تفاعلًا ملحوظًا. وشارك في بطولة العمل كل من باسم سمرة، وفيدرا، وعمرو عبدالجليل، وسما إبراهيم، وجنا الأشقر، وفاتن سعيد، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.