توابع زلزال بيراميدز.. الأهلي يطالب توروب بالرحيل والدانماركي يرفض
بتوجيهات الرئيس السيسي.. ثورة زراعية لتأمين غذاء المصريين وحق الأجيال القادمة ودعم الصادرات
مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الطيري جنوبي لبنان
سامح الشاذلي: كأس مصر للسباحة بالزعانف محطة رئيسية لاختيار منتخب الفراعنة للبطولات الدولية
إيران.. مصرع شرطي وإصابة 3 في إطلاق نار على دورية بزاهدان
الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات
البطيخ سليم محدش يقلق.. نصائح عاجلة للمواطنين
هل يقترب الدولار من كسر حاجز الـ 53 جنيهًا؟ سعر الدولار صباح اليوم في البنوك
حقيقة "البطيخ المسرطن" في الأسواق.. مسؤول يرد
استجابة لشكاوى المواطنين.. إعادة فتح خليج الوراورة وعودة مياه الري للأراضي بالإسماعيلية
رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة
خبراء يحذرون: الحرب قد تترك بصمتها على رئة جيل كامل في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في «الفرنساوي»

أحمد البهى

يشارك الفنان أحمد بهاء، مؤسس فرقة شارموفرز، في مسلسل "الفرنساوي" المعروض حاليًا على منصة “يانجو بلاي”، حيث يحقق العمل نجاحًا ملحوظًا منذ انطلاق عرضه.

ويجسد أحمد بهاء خلال الأحداث شخصية "دومة"، وهي شخصية غامضة ذات طابع شرير، تحمل العديد من الأسرار والخبايا، والتي من المقرر أن تتكشف تدريجيًا مع تصاعد وتيرة الأحداث في الحلقات المقبلة، في إطار درامي مشوّق يعتمد على عنصر المفاجأة.

وفي تصريحات صحفية، أكد أحمد بهاء أن شخصية "دومة" ستفاجئ الجمهور خلال الحلقات القادمة، موضحًا أن الدور يحمل أبعادًا مختلفة وغير تقليدية، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع النجم عمرو يوسف وباقي فريق العمل، مؤكدًا أن الأجواء داخل التصوير كانت ممتعة ومليئة بالحماس.

وتأتي مشاركة أحمد بهاء في المسلسل بعد نجاحه اللافت في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، حيث قدّم خلاله شخصية "كارم" إلى جانب الفنان عصام عمر، وهو العمل الذي حقق صدى واسعًا، وشارك في عدد من أبرز المهرجانات السينمائية الدولية، إلى جانب حصد مجموعة من الجوائز، ما عزز من حضور أحمد بهاء على الساحة الفنية.

وتدور أحداث مسلسل "الفرنساوي" في إطار درامي تشويقي يمزج بين الجريمة والعدالة، حول محامٍ يُدعى "خالد مشير"، يتمتع بذكاء حاد وقدرة على استغلال الثغرات القانونية لصالح موكليه، حيث لا يسعى دائمًا إلى كشف الحقيقة بقدر ما يوظف القانون بمهارة لتحقيق المكاسب في القضايا التي يتولاها.

وتتغير مجريات الأحداث بشكل جذري عندما يجد المحامي نفسه متهمًا في قضية قتل حبيبته السابقة، ليبدأ مسارًا مختلفًا تمامًا، يتحول فيه من مدافع عن القانون إلى متهم يطارده الخطر، في محاولة لإثبات براءته وكشف مؤامرة معقدة تستهدف تاريخه وسمعته، في صراع يجمع بين البُعد الإنساني والتشويق القانوني.

المسلسل مكوّن من 10 حلقات، وهو من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، كل من جمال سليمان، وسوسن بدر، وأحمد بهاء، وسامي الشيخ، وإنجي كيوان، وجنا الأشقر، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد.

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

مشغولات ذهبية

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

فريق طبي

الدقهلية.. جراحة دقيقة لعلاج ناسور جلدي بالوجه وإزالة عدوى مزمنة بمستشفى شربين

نائب محافظ أسيوط يشارك في ندوة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

محافظ أسيوط: إعداد كوادر تعليمية ضمن "مراكب النجاة"

محافظ أسيوط يستقبل مجلس إدارة رابطة الحقوقيين

محافظ أسيوط: المواطن شريك أساسي في تحسين الخدمات

بالصور

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

وزير الري: منحة فرنسية لمشروع "التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا"

وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي
وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي
وزير الري يبحث تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع السفير الفرنسي

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد