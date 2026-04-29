بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في «الفرنساوي»

يشارك الفنان أحمد بهاء، مؤسس فرقة شارموفرز، في مسلسل "الفرنساوي" المعروض حاليًا على منصة “يانجو بلاي”، حيث يحقق العمل نجاحًا ملحوظًا منذ انطلاق عرضه.

ويجسد أحمد بهاء خلال الأحداث شخصية "دومة"، وهي شخصية غامضة ذات طابع شرير، تحمل العديد من الأسرار والخبايا، والتي من المقرر أن تتكشف تدريجيًا مع تصاعد وتيرة الأحداث في الحلقات المقبلة، في إطار درامي مشوّق يعتمد على عنصر المفاجأة.

وفي تصريحات صحفية، أكد أحمد بهاء أن شخصية "دومة" ستفاجئ الجمهور خلال الحلقات القادمة، موضحًا أن الدور يحمل أبعادًا مختلفة وغير تقليدية، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع النجم عمرو يوسف وباقي فريق العمل، مؤكدًا أن الأجواء داخل التصوير كانت ممتعة ومليئة بالحماس.

وتأتي مشاركة أحمد بهاء في المسلسل بعد نجاحه اللافت في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، حيث قدّم خلاله شخصية "كارم" إلى جانب الفنان عصام عمر، وهو العمل الذي حقق صدى واسعًا، وشارك في عدد من أبرز المهرجانات السينمائية الدولية، إلى جانب حصد مجموعة من الجوائز، ما عزز من حضور أحمد بهاء على الساحة الفنية.

وتدور أحداث مسلسل "الفرنساوي" في إطار درامي تشويقي يمزج بين الجريمة والعدالة، حول محامٍ يُدعى "خالد مشير"، يتمتع بذكاء حاد وقدرة على استغلال الثغرات القانونية لصالح موكليه، حيث لا يسعى دائمًا إلى كشف الحقيقة بقدر ما يوظف القانون بمهارة لتحقيق المكاسب في القضايا التي يتولاها.

وتتغير مجريات الأحداث بشكل جذري عندما يجد المحامي نفسه متهمًا في قضية قتل حبيبته السابقة، ليبدأ مسارًا مختلفًا تمامًا، يتحول فيه من مدافع عن القانون إلى متهم يطارده الخطر، في محاولة لإثبات براءته وكشف مؤامرة معقدة تستهدف تاريخه وسمعته، في صراع يجمع بين البُعد الإنساني والتشويق القانوني.

المسلسل مكوّن من 10 حلقات، وهو من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، كل من جمال سليمان، وسوسن بدر، وأحمد بهاء، وسامي الشيخ، وإنجي كيوان، وجنا الأشقر، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد.