توما يكشف عن موعد طرح ألبوم محمد حماقي.. تفاصيل

أعلن الموزع الموسيقي توما عن اقتراب طرح الألبوم الجديد للفنان محمد حماقي، مؤكدًا أن العمل أصبح جاهزًا بشكل شبه كامل بعد الانتهاء من تسجيل آخر أغانيه.

وقال توما، خلال تصريحات تلفزيونية، إن فريق العمل انتهى بالفعل من تسجيل الأغنية الأخيرة، على أن يتم طرح الألبوم رسميًا في منتصف شهر مايو المقبل.

أكد ناصر بجاتو -مدير أعمال شيرين عبد الوهاب- تعاونها مع الفنان محمد حماقي في دويتو غنائي جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال ناصر بجاتو، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن الديو الذي يجمع شيرين عبد الوهاب مع محمد حماقي، سيكون أغنية فقط وليس كليب، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تتوالى أعمال شيرين ويتم طرحها تباعًا.

عودة شيرين عبد الوهاب

طرحت شركة سوني ميوزك الشرق الأوسط، أولى أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، من ألبومها الجديد، التي تعود به بعد غياب لجمهورها.

وتحمل أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، اسم الحضن شوك، وتتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.