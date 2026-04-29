هالة صدقي تحيي ذكرى رحيل والدها برسالة موثرة

أحيت الفنانة هالة صدقي ذكري رحيل والدها الدكتور صدقي برسالة موثرة.

وكتبت هالة عبر حسابها الشخصي انستجرام :" الذكري الثانوية لوالدي الحبيب الدكتور صدقي كان اخف دم وأطيب قلب وكان فنان بيحب يرسم علي الزجاج ويرسم لوحات ويحب المزيكا ويحب الزراعة والجنية كان فيها كل أنواع الخضار المصري ، الله يرحمة

وكانت تعرضت الفنانة هالة صدقي إلي حملة شديدة من الهجوم عليها بجانب مجموعة من الفنانين، وذلك بسبب مشاركتهم في إعلانات ترشيد الاستهلاك “بيتكم منور بيكم”، مما جعل الجمهور يشعر أنهم كفنانين مقتدرين ماديًا لا يتناسبون مع طبيعة الإعلان من حيث فكرة ترشيد الاستهلاك.



تعليق الفنانة هالة صدقي على حملة الهجوم

وقالت هالة صدقي ردا على الهجوم: “ للأسف أنا مش في مصر ومش متابعة بيهاجموني أنا بس ولا المجموعة كلها، وفي الأول والأخر أحنا كلنا بشر يعني مش معنى أني فنانة أني مش برشد الاستهلاك، وكلنا تطوعنا في الإعلان ده ومخدناش منه حاجة عشان نساعد المجتمع”.



هالة صدقي تشارك في مسلسل بيبو



في سياق آخر، شاركت الفنانة هالة صدقي في مسلسل بيبو الذي يتكون من 15 حلقة ، يدور في إطار يجمع بين الدراما و الكوميديا و التشويق و هو من تأليف ورشة تامر محسن و اخراج أحمد شفيق و يضم العمل نخبة من النجوم من بينهم هالة صدقي ، سيد رجب ، وليد فواز ، محسن منصور ، وئام مجدي ، دينا دياب ، نورين أبو سعدة .

كزبرة ينفي اعتذار المؤلف ولاء الشريف

في سياق منفصل، قد نفى الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة ما تم تداوله من أخبار تزعم أنه تسبب في اعتذر المؤلف ولاء الشريف عن مسلسل بيبو بسبب تدخلاته في السيناريو.