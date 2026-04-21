حملة انتقادات لازعة من الجمهور لـ هالة صدقي بسبب إعلان .. والفنانة ترد

تعرضت الفنانة هالة صدقي إلي حملة شديدة من الهجوم عليها بجانب مجموعة من الفنانين، وذلك بسبب مشاركتهم في إعلانات ترشيد الاستهلاك “بيتكم منور بيكم”، مما جعل الجمهور يشعر أنهم كفنانين مقتدرين ماديًا لا يتناسبون مع طبيعة الإعلان من حيث فكرة ترشيد الاستهلاك.



تعليق الفنانة هالة صدقي على حملة الهجوم

وقالت هالة صدقي ردا على الهجوم: “ للأسف أنا مش في مصر ومش متابعة بيهاجموني أنا بس ولا المجموعة كلها، وفي الأول والأخر أحنا كلنا بشر يعني مش معنى أني فنانة أني مش برشد الاستهلاك، وكلنا تطوعنا في الإعلان ده ومخدناش منه حاجة عشان نساعد المجتمع”.



هالة صدقي تشارك في مسلسل بيبو



في سياق آخر، شاركت الفنانة هالة صدقي في مسلسل بيبو الذي يتكون من 15 حلقة ، يدور في إطار يجمع بين الدراما و الكوميديا و التشويق و هو من تأليف ورشة تامر محسن و اخراج أحمد شفيق و يضم العمل نخبة من النجوم من بينهم هالة صدقي ، سيد رجب ، وليد فواز ، محسن منصور ، وئام مجدي ، دينا دياب ، نورين أبو سعدة .

كزبرة ينفي اعتذار المؤلف ولاء الشريف

في سياق منفصل، قد نفى الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة ما تم تداوله من أخبار تزعم أنه تسبب في اعتذر المؤلف ولاء الشريف عن مسلسل بيبو بسبب تدخلاته في السيناريو.

حيث كتب كزبرة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “والله يجدعان كنت نايم ولاقيت ما شاء الله الأخبار دي نازلة عليا زي الرز وحتى المؤلف أستاذ ولاء الشريف طلع مايعرفش حاجة عن الكلام ده وطبعا أنا استأذنته ارفع الاسكرين شوت دي ومش هاقولها تاني وفروا فلوس اللجان والحملات وطلعوها لله احسن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ”.