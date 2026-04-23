إلهام شاهين تحتفل بصداقتها مع هالة صدقي برسالة مؤثرة

نشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، جمعت خلاله لقطات وصورًا تجمعها بصديقتها الفنانة هالة صدقي، في رسالة مليئة بالمشاعر والود.

وأرفقت إلهام شاهين الفيديو بتعليق مؤثر، عبّرت فيه عن قوة العلاقة التي تجمعهما، قائلة: “بحبك يا صاحبتي.. وربنا يخلينا لبعض، ودايمًا مع بعض على الحلوة والمرة.. سند وضهر لبعض”، كما حرصت على الدعاء لها ولأسرتها بالحماية والسعادة.

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين أشادوا بعمق الصداقة بين النجمتين، مؤكدين أن علاقتهما تُعد من أبرز الصداقات المستمرة في الوسط الفني، متمنين لهما دوام المحبة والنجاح

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد أكدت رؤيتها الخاصة في اختيار أدوارها الفنية، مشددة على أنها لا تنظر إلى مساحة الدور أو عمر الشخصية بقدر اهتمامها بقيمة الدور وتأثيره داخل العمل.

وخلال لقائها في برنامج «ضيفي مع معتز الدمرداش» المذاع عبر قناة «الشرق»، تحدثت شاهين عن فلسفتها في التمثيل، موضحة أنها تفصل تمامًا بين شخصيتها الحقيقية والشخصيات التي تقدمها على الشاشة، قائلة إن الحكم على مظهرها أو شكلها في بعض الأدوار لا يعكسها هي، بل يعكس طبيعة الشخصية التي تجسدها.

وأضافت أنها دائمًا ما تنحاز إلى الدور نفسه وليس إلى صورتها كفنانة، مؤكدة أن نجاحها الحقيقي يأتي من قدرتها على إقناع الجمهور بالشخصية مهما كانت مختلفة أو صعبة.

وأوضحت أن الانتقادات التي تتعلق بشكلها أو تقدمها في العمر لا تعنيها، لأنها ترى أن هذا جزء أصيل من متطلبات العمل الفني.