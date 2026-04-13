الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إلهام شاهين تهنئ المسيحيين بعيد القيامة وشم النسيم: كل عام والمصريين بخير

يارا أمين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة جمهورها والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجهت التهنئة للمصريين بمناسبة شم النسيم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت إلهام شاهين: «كل عام وكل إخوتنا المسيحيين طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد.. وكل سنة وكل المصريين طيبين بمناسبة شم النسيم»

وكانت قد أكدت الفنانة إلهام شاهين رؤيتها الخاصة في اختيار أدوارها الفنية، مشددة على أنها لا تنظر إلى مساحة الدور أو عمر الشخصية بقدر اهتمامها بقيمة الدور وتأثيره داخل العمل.

وخلال لقائها في برنامج «ضيفي مع معتز الدمرداش» المذاع عبر قناة «الشرق»، تحدثت شاهين عن فلسفتها في التمثيل، موضحة أنها تفصل تمامًا بين شخصيتها الحقيقية والشخصيات التي تقدمها على الشاشة، قائلة إن الحكم على مظهرها أو شكلها في بعض الأدوار لا يعكسها هي، بل يعكس طبيعة الشخصية التي تجسدها.


وأضافت أنها دائمًا ما تنحاز إلى الدور نفسه وليس إلى صورتها كفنانة، مؤكدة أن نجاحها الحقيقي يأتي من قدرتها على إقناع الجمهور بالشخصية مهما كانت مختلفة أو صعبة. 

وأوضحت أن الانتقادات التي تتعلق بشكلها أو تقدمها في العمر لا تعنيها، لأنها ترى أن هذا جزء أصيل من متطلبات العمل الفني.
وأشارت شاهين إلى أنها لا تضع أي قيود على اختياراتها، سواء من حيث الشكل أو الملابس أو حتى طبيعة الدور، مؤكدة أنها قادرة على تقديم مختلف الشخصيات دون تردد. 

كما شددت على أن مساحة الدور ليست معيارًا لنجاحه، بل الأداء نفسه هو ما يمنحه ثقله وتأثيره.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أي دور تقدمه يصبح مهمًا وقويًا لأنها تمنحه من خبرتها وجهدها، معتبرة أن الفنان الحقيقي هو من يستطيع تحويل أي مساحة، كبيرة كانت أو صغيرة، إلى حضور مؤثر يترك بصمة لدى الجمهور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم: شم النسيم يوم بهجة ولمة حلوة مع الأحباب

الهام شاهين

إلهام شاهين تهنئ المسيحيين بعيد القيامة وشم النسيم: كل عام والمصريين بخير

ليلى علوي

ليلى علوي تهنئ المسيحيين بعيد القيامة: كل عام وأهالينا بخير وسلام ومحبة

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد