إلهام شاهين تخطف الأنظار برشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأسود المزين ببعض التطريزات البسيطة.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بقطع إكسسوارات بسيطة للغاية.

اما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بشعرها القصير المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.