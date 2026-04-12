نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

الفسيخ هو أحد الاكلات المصرية الموسمية و يصنع من سمك البوري، وهو من اشهر الاكلات فى عيد شم النسيم و لكن هناك بعض اضرار الفسيخ على صحة الاطفال والحوامل ومرضى القلب والكلى والكبد وقرحة المعدة.

نصائح لتفادى خطر الفسيخ

حذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، عبر حسابه الشخصى على الفيسبوك، من تناول الفسيخ يمثل خطرا علي صحة الأطفال والحوامل ومرضي القلب والكلي والكبد وقرحة المعدة لضعف الجهاز المناعي لديهم، مؤكدا أن البقدونس والبرتقال والموز والبصل الأخضر والخس والملانة والكنتالوب تحميك من مخاطر الفسيخ.

موضحا أنه عند أكل الفسيخ لابد من إزالة الرأس والأحشاء وأن يغمس في محلول مخفف من خل التفاح والليمون لمساعدة الجسم في التخلص من الأملاح الزائدة به وألا يتجاوز تناول الفرد150 جراما من الفسيخ في الوجبة.

لكن ذلك لايعني إغفال خطورة الفسيخ والتي تكمن في زيادة كمية الملح المستخدم في إعداده مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وغالبا مايكون مملحا باستخدام ملح سياحات فاسد يحتوي علي العديد من المعادن الثقيلة الضارة وكذلك ملوث بالبكتيريا الضارة بالصحة.

والأمر الثاني هو تعرضه للتلوث أثناء تجهيزه فتنشط الميكروبات التي تفرز سموما في ظروف لا هوائية مما قد يؤدي إلي فشل الجهاز التنفسي كما أن تناول الفسيخ غير المملح تزداد به نسبة البكتيريا والطفيليات ويكون أكثر خطورة من الفسيخ المملح.

والأمر الثالث يرجع إلي حدوث تحلل لأنسجة تلك الأسماك المملحة مكونة العديد من الأمينات الحيوية تشمل مادة الهستامين التي لها القدرة علي إحداث التسمم إذا وجدت بتركيزات مرتفعة كما تؤدي إلي ارتفاع الضغط وسرعة نبضات القلب وأحيانا أعرض الحساسية.