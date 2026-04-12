مقترح برلماني يمنح المطلقة ثلث الدخل الشهري بدلًا من ثلث ثروة الزوج
سفير مصر لدى روسيا يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى بيلاروس
تصعيد وشيك في الأفق.. إسرائيل تحذر من فشل المفاوضات وأزمة هرمز تشعل التوتر
تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل يواصل المعدن الأصفر رحلة الهبوط ؟
محمد علاء يتوج بذهبية بطولة كرواتيا المفتوحة للتجديف
الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي والقصبجي بحفل على مسرح الجمهورية
خالد الغندور: لن يصلح حال الكرة المصرية طول من يتحكم فيها الأقوى
رسائل تهنئة شم النسيم 2026.. أقدم أعياد المصريين.. صور
«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري
ذهبية جديدة للتجديف المصري.. محمد علاء يتوج ببطولة كرواتيا المفتوحة
فتح جزئي لمعبر رفح يعيد الأمل لمرضى غزة.. وإجلاء عاجل للعشرات بعد أيام من الإغلاق
ماكرون يزور أثينا 24 أبريل لتجديد اتفاقية استراتيجية مشتركة مع اليونان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

رنا عصمت

الفسيخ هو أحد الاكلات المصرية الموسمية و يصنع من سمك البوري، وهو من اشهر الاكلات فى عيد شم النسيم و لكن هناك بعض اضرار الفسيخ على صحة الاطفال والحوامل ومرضى القلب والكلى والكبد وقرحة المعدة.

حذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، عبر حسابه الشخصى على الفيسبوك، من تناول الفسيخ يمثل خطرا علي صحة الأطفال والحوامل ومرضي القلب والكلي والكبد وقرحة المعدة لضعف الجهاز المناعي لديهم، مؤكدا أن البقدونس والبرتقال والموز والبصل الأخضر والخس والملانة والكنتالوب تحميك من مخاطر الفسيخ.

موضحا أنه عند أكل الفسيخ لابد من إزالة الرأس والأحشاء وأن يغمس في محلول مخفف من خل التفاح والليمون لمساعدة الجسم في التخلص من الأملاح الزائدة به وألا يتجاوز تناول الفرد150 جراما من الفسيخ في الوجبة. 

لكن ذلك لايعني إغفال خطورة الفسيخ والتي تكمن في زيادة كمية الملح المستخدم في إعداده مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وغالبا مايكون مملحا باستخدام ملح سياحات فاسد يحتوي علي العديد من المعادن الثقيلة الضارة وكذلك ملوث بالبكتيريا الضارة بالصحة.

 والأمر الثاني هو تعرضه للتلوث أثناء تجهيزه فتنشط الميكروبات التي تفرز سموما في ظروف لا هوائية مما قد يؤدي إلي فشل الجهاز التنفسي كما أن تناول الفسيخ غير المملح تزداد به نسبة البكتيريا والطفيليات ويكون أكثر خطورة من الفسيخ المملح.

والأمر الثالث يرجع إلي حدوث تحلل لأنسجة تلك الأسماك المملحة مكونة العديد من الأمينات الحيوية تشمل مادة الهستامين التي لها القدرة علي إحداث التسمم إذا وجدت بتركيزات مرتفعة كما تؤدي إلي ارتفاع الضغط وسرعة نبضات القلب وأحيانا أعرض الحساسية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

من هي بسنت سليمان

بعد مأساة سموحة.. من هي بسنت سليمان؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

ترشيحاتنا

بتوجيهات من شيخ الأزهر ..أمين البحوث الإسلامية يستهلّ زيارته للبحر الأحمر بجولة داخل لجان الفتوى للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للجمهور

بتوجيهات الإمام الأكبر..أمين البحوث الإسلامية يستهلّ زيارته للبحر الأحمر بجولة داخل لجان الفتوى

دعاء الاكتئاب والضيق

دعاء الاكتئاب والضيق.. ردده فى لحظات الضعف حتى يطمئن قلبك ويريح بالك

الليلة.. البحوث الإسلاميَّة يعقد الملتقى الدائم لمبعوثي الأزهر بالخارج

الليلة.. البحوث الإسلاميَّة يعقد الملتقى الدائم لمبعوثي الأزهر بالخارج

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إيهاب توفيق في حفل كامل العدد بـ أبو ظبي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مشروب سحري ينظف الأمعاء .. بعد تناول الرنجة والفسيخ فى شم النسيم

مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم

فيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد