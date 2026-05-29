محمد رمضان يطرح ريمكس أنا بحر وانت چيركن مع المغني الإسباني المغربي Delarue

طرح الفنان محمد رمضان ريمكس جديداً لأغنيته الشهيرة "أنا أنت" بالتعاون مع المغني الإسباني ذو الأصول المغربية "Delarue".

وكتب محمد رمضان عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"أنا بحر و انت چیرکن

اسمع ريمكس ( أنا انت ( دلوقتي مع المغني الإسباني المغربي

".Delarue



نشر النجم محمد رمضان عبر صفحته على موقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير انستجرام كاشفا حقيقة الحرب التي يتعرض لها فيلمه أسد على حد تعبيره ونشر رمضان أربعة صور تكشف حقيقة ما يحدث مع الفيلم.

كانت اتهامات و كتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد كشفت عن اشتعال أزمة كبيرة تهدد صناعة السينما المصرية بقوة في حالة صحتها حيث يتحدث الكثير من هذه التدوينات عن توجيه متعمد من دور العرض لصالح 7dogs و تحويل جماهير فيلم أسد وباقي الأفلام لصالحه من خلال موظفي دور العرض مما دفع البعض للمطالبة بتدخل قوي وفوري لغرفة صناعة السينما و لجنة محاربة الاحتكار في مجلس الوزراء لحماية هذه الصناعة مما يقال و التأكيد على صحتها من عدمه.

موسم العيد يتنافس فيه أربعة أفلام هي أسد و 7dogsو الكلام على ايه و إذما .

فيلم أسد تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، والذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي