الرابر دريفت يطلق أغنية “Gessa” على طريقة الميلوديك صول

طرح الرابر السوداني دريفت DRIFT أحدث أعماله الغنائية بعنوان Gessa على طريقة الفيديو كليب، عبر مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتحمل كلمة Gessa معنى “قصة” باللهجة السودانية، حيث تدور فكرة الأغنية حول فتاة تحمل داخلها حكاية غير معلنة مليئة بالغموض والمشاعر، ليقدم دريفت من خلالها حالة رومانسية مختلفة تمزج بين الانجذاب والتوتر والرغبة في اكتشاف العالم الداخلي للشخص الآخر.

ويعتمد دريفت خلال الأغنية على هويته الفنية التي تجمع بين المشاعر الحزينة والأجواء الداكنة والطابع السينمائي المعاصر، وهو الأسلوب الذي يميز أعماله خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي العمل بمزيج موسيقي يجمع بين الـTrapSoul والـMelodic Drill مع الحفاظ على الروح السودانية العربية داخل قالب موسيقي عصري يناسب الجمهور العالمي.