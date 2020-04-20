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مرأة

مش بس أضرار .. 7 فوائد صحية لتناول الفسيخ والرنجة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:31 ص
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
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هاجر هانئ
يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم، ومع حلول هذه المناسبة لا يخلو بيت من وجود الرنجة و الفسيخ، ويشتهر شم النسيم بتناول الأسماك المالحة وهى من أبرز العادات التى يحرص عليها الكثير من الأسر المصرية.

وقالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري مسئول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، إن الاسماك المالحة سلاح ذو حدين وبالرغم من أضرار الأسماك المالحة كالرنجة والفسيخ  التي تتعلق بطريقة إعدادها واحتمال نمو البكتيريا اللاهوائية خلال فترة تخليلها وتمليحها، لكن هناك  بعض الفوائد التي تتمثل فيما يلي:

- تساعد الأسماك المملحة   على علاج الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.
- تعتبر منشطًا ومقويًا جنسيًا، نظرًا لاحتوائها على مادة الفوسفور بنسبة عالية، والتي تزيد من الرغبة في العلاقة الحميمية عند الرجل والمرأة.
- تخفف من أثر نزلات البرد والأنفلونزا
- تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين، لان كل 100 جرام من الفسيخ يحتوي على 250 سعرًا حراريًا وعلى 55 جرامًا من البروتين. 
- تحتوي على مضادات الأكسدة المهمة جدًا لجسم الإنسان والتي تحميه من الأمراض. 
- يعتبر الفسيخ والرنجة بصفة خاصة والأسماك المملحة من الأطعمة الفاتحة للشهية.
- زيادة الرغبة في شرب المياه التي تنظف المعدة والكلى والكبد، نظرًا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الأملاح.

من ناحية أخرى،أكدت الدكتورة سماح نوح، أن الإكثار من تناول الفسيخ والرنجة قد يؤدي إلى الإصابة بنوبة إسهال تستمر لفترة ما بين 12 و72 ساعة ويصاحبها ضيق في التنفس.

لذلك قدمت سماح نوح مجموعة من النصائح التى تحميك من الإصابة بأضرار الفسيخ والرنجة، وتتمثل فى:
- غسل الفسيخ أو الرنجة بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به.
- إزالة الرأس والأحشاء مصدر فساد للسمكة.
- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، لتجنب الإصابة بحموضة المعدة وتخفيف طعم الملح.
- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، لأن هذه الأطعمة تساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.





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