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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محامي زيزو: تعليقي على قضية الزمالك سيكون بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية

زيزو
زيزو
علا محمد

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق تفاصيل تواصله مع أشرف عبد العزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي الحالي، للرد على تصريحات كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، بشأن تقدم القلعة البيضاء ببلاغ ضد اللاعب إلى نيابة الأموال العامة، على خلفية أزمة مستحقات الإعلانات خلال فترة وجوده مع الفريق.

وقال الصقر أحمد حسن، خلال برنامج "الكابتن" المذاع عبر قناة dmc: "تواصلنا مع أشرف عبد العزيز، محامي زيزو، لمعرفة موقفه من التصريحات الأخيرة الخاصة بـ كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك عن زيزو".

وتابع: "أشرف عبد العزيز قال أنه لن يتحدث في الوقت الحالي عن أي شئ، وكلامه سيكون بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية".

وأكمل: "القضية حاليًا متواجدة أمام لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة المصري وننتظر القرار، والخطوة التالية ستكون اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية".

وجاءت تصريحات محامي زيزو ردًا على ما ذكره كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال برنامج "الكابتن"، بشأن تقدم النادي ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة والنائب العام للتحقيق في أزمة المستحقات المالية الخاصة بالإعلانات التي ظهر فيها اللاعب خلال فترة تعاقده مع الفريق الأبيض.

وأوضح شعيب أن الزمالك يرى أحقيته في الحصول على نسبة 20% من قيمة الإعلانات التي شارك فيها زيزو طوال مدة تعاقده مع النادي، مؤكدًا أن القلعة البيضاء سبق أن تقدمت بشكوى ضد اللاعب إلى اتحاد الكرة، وتم حفظ الشكوى قبل أن يتقدم النادي باستئناف عليها.

وأضاف المستشار القانوني للزمالك أن النادي يطالب زيزو بسداد نحو 20 مليون جنيه مقابل مستحقات الإعلانات، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في نحو 10 إعلانات، وأن تحديد القيمة النهائية للمبالغ محل النزاع سيكون من خلال التحقيقات التي تجريها النيابة.

أحمد حسن أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي زيزو المستشار القانوني للزمالك

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