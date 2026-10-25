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طارق يحيى يُحذّر إدارة الزمالك من تكرار سيناريو زيزو وإمام عاشور مع أحمد فتوح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيى يُحذّر إدارة الزمالك من تكرار سيناريو زيزو وإمام عاشور مع أحمد فتوح

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

علّق طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، على فوز الفريق الأبيض على نظيره الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحسم الزمالك تأهله إلى دور المجموعات بعد الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة إجمالية 2-0.

وقال يحيي، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، "لاعبي الزمالك افتقدوا الإصرار على تحقيق فوز بنتيجة كبيرة أمام الجيش الرواندي، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعب الفريق الأبيض ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن الأداء لم يكن على المستوى المنتظر".

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه رغم عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق، فإنه لا يستطيع توجيه اللوم إلى اللاعبين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، موضحًا أن خبرات اللاعبين داخل الملعب كان من الممكن أن تساعد الفريق على تقديم أداء أفضل.

وتطرق طارق يحيى إلى الانتقادات التي تعرض لها أحمد فتوح، لاعب الزمالك، من جانب الجماهير، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانات كبيرة، كما أنه أحد قادة الفريق الأبيض.

وقال يحيى في رسالته إلى فتوح إن عليه استغلال فرصة تجديد عقده مع الزمالك، والاستمرار داخل صفوف الفريق، مضيفًا: «فتوح لاعب كبير وقائد الفرقة، طالما ليك فرصة تجدد لنادي الزمالك جدد وأقفل الباب».

وانتقد طارق يحيى موقف إدارة الزمالك بشأن ملف تجديد عقود اللاعبين، مشددًا على ضرورة التحرك لحسم هذا الملف، خاصة مع اقتراب انتهاء عقود عدد من لاعبي الفريق، مشيراً إلى أن عدم التواصل مع أحمد فتوح لحسم مستقبله يمثل أزمة كبيرة، مؤكدًا أن الإدارة مطالبة بالقيام بدورها وتوضيح نتائج الاجتماعات المستمرة بشأن تجديد العقود.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة تحرك الإدارة لتجديد عقود اللاعبين التسعة الذين تنتهي عقودهم، محذرًا من استمرار التأخر في حسم هذا الملف، ومطالبًا المسؤولين داخل النادي بالتحرك سريعًا لتأمين استمرار العناصر المهمة بالفريق.

واختتم طارق يحيى تصريحاته بالإشارة إلى مخاوف جماهير الزمالك من تكرار سيناريو رحيل أحمد فتوح، على غرار ما حدث مع أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، وانتقالهما إلى الغريم التقليدي الأهلي، وهو ما يزيد من أهمية حسم ملف تجديد العقود خلال الفترة المقبلة.

زيزو فتوح امام عاشور الاهلي الزمالك

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