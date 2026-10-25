أحمد حسن يكشف مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق عن مواعيد دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، للموسم الجديد 2026-2027.

كان وقد أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر عن وقوع الأهلي والزمالك في طريق واحد نحو المباراة النهائية، بينما جاء بيراميدز، حامل لقب النسخة الماضية، في الطريق الآخر، لتفتح القرعة الباب أمام احتمالية مواجهة القطبين في الدور نصف النهائي، حال نجاحهما في تخطي منافسيهما بالأدوار السابقة.

حيث يواجه الأهلي الفائز من النصر والسكة الحديد، بينما يصطدم الزمالك بالفائز من مصر للتأمين وفاركو، ويلتقي بيراميدز بالفائز من الداخلية والترسانة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على dmc: "اتحاد الكرة استقر على مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر 2026-2027".

وتابع: "من المقرر أن تبدأ منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر أيام ( 6 - 7 - 8 نوفمبر)، على أن يخوض الأهلي مباراته أمام الفائز من النصر والسكة الحديد يوم 7 نوفمبر".