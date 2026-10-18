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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي في الفترة المقبلة

أكرم توفيق
أكرم توفيق
يمنى عبد الظاهر

أشاد الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، بالمستوى الذي يقدمه أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد ظهوره في الفترة الأخيرة، ليحجز اللاعب مكانه في التشكيل الأساسي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلًا عن مصدر، أن عموتة أشاد بمستوى أكرم توفيق، مشيرًا إلى أن اللاعب حجز مكانه أساسيًا في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في لقاء العودة

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي، يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

أهداف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

تقدم كيتارا الأوغندي بالهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق قذافي وهاب، رغم سيطرة الأهلي على مجريات اللعب خلال معظم فترات اللقاء.

ونجح عمر الساعي في إدراك التعادل للفريق الأحمر بالدقيقة 67، بعدما أطلق تسديدة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 82، سجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز للأهلي من ركلة جزاء، حصل عليها أكرم توفيق، ليخرج الفريق الأحمر بانتصار ثمين قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي أكرم توفيق التشكيل الأساسي مستوى أكرم توفيق تشكيل الأهلي موعد مباراة الأهلي وكيتارا

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