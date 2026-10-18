قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى إزعاج حارس الأهلي محمد الشناوي

قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من محمد عبد المنعم الشناوي لاعب الأهلي بشأن واقعة ازعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لجلسة 28 الجاري للحكم.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين العناني والمستشار خالد أصلان، والمستشار أحمد هلال الهضيبي وبحضور هشام الفخراني وكيل النيابة وسكرتير المحكمة أحمد إبراهيم وعبد الله سعيد.

تفاصيل القضية

تعود احداث القضية المقيدة برقم 57 لسنة 2026 جنح اقتصادية شبراخيت ، ببلاغ ضد المتهمة " ر.ا.ل" مقيمة محافظة البحيرة ، بالتسبب عمدا في إزعاج محمد الشناوي حارس النادي الاهلي من خلال إساءة واستعمال أجهزة الاتصالات والتعدي علي حرمة الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيته بدون رضاه علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحقيقات، قيام " ر.ا.ل" بنشر منشور كاذب تضمن عبارات مسيئة مضمونها زواج " محمد .ال.م" حارس النادي الاهلي بالزواج منها وذلك علي خلاف الحقيقة مما تسبب في أضرار مادية ونفسية وأدبية للاعب نتيجة ذلك التشهير ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المالية والاقتصادية التي قررت إحالتها المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها .