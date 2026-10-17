سيف تقا: الأهلي الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم

قال التونسي سيف تقا لاعب نادي وادي دجلة الحالي والإفريقي التونسي السابق، إن الأهلي والزمالك هما الفريقان اللذان ضمنا تواجدهما في الستة الكبار بجانب بيراميدز، وتتبقى 3 مقاعد ستتنافس عليها جميع الفرق حسب النقاط التي ستستطيع تجميعها، ونتمنى أن يكون وادي دجلة منهم.

وتابع "تقا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري الموسم الحالي سيكون بين الأهلي وبيراميدز، الأحمر ظهر هذا الموسم بشكل مختلف مع المدرب المغربي الحسين عموتة وهذا شاهدنا تأثيره الواضح في مباراة الديربي قبل أيام.

وأضاف لاعب الإفريقي التونسي السابق: كل شيء وارد في كرة القدم، وكلنا شاهدنا ما فعله الزمالك الموسم الماضي، لكن الأمور صعبة جدًا هذا الموسم، الأهلي وبيراميدز يمتلكان إدارات قوية ولديهما استقرار فني وإداري قوي ولا يواجهان أية مشاكل بعكس الأبيض.

وأنهى سيف تقا حديثه: الأهلي الأقرب هذا الموسم للتتويج بالدوري، وبيراميدز هو أقرب منافسيه، لكن الزمالك الأمور تزداد صعوبة بسبب استمرار مشاكل القيد وعدم استقدام لاعبين جدد.