موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر للناشئين، مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبداللطيف، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره السعودي، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة السعودية، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات الكويت واليمن والعراق، حيث يسعى الفراعنة الصغار إلى تحقيق بداية قوية والمنافسة على اللقب.

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج للناشئين

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر والسعودية في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، اليوم السبت، على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتطلع منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة تقديم العروض القوية على المستوى القاري والإقليمي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية

تُنقل مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، عبر قنوات الكأس الرياضية، التي تتيح للجماهير متابعة أحداث اللقاء.

نظام بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا

تُقام منافسات البطولة خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات، موزعة على مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعمان والبحرين والصين، بينما تضم المجموعة الثانية مصر والسعودية والكويت واليمن والعراق.

وتُقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، للمنافسة على بلوغ المباراة النهائية وحصد اللقب.

مشوار منتخب مصر قبل البطولة

يدخل منتخب مصر المنافسات بعدما حقق المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين، التي أُقيمت في يونيو الماضي، ليضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في المونديال، الذي تستضيفه قطر خلال نوفمبر المقبل، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما.

كما خاض المنتخب منافسات دورة الصداقة الدولية، وأنهى مشاركته في المركز السادس، بعدما فاز على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، قبل أن يخسر أمام إنجلترا وكولومبيا وكندا