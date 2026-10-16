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إسبانيا تطعن أمام المحكمة الرياضية على عقوبة فيفا بسبب هتافات ودية منتخب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسبانيا تطعن أمام المحكمة الرياضية على عقوبة فيفا بسبب هتافات ودية منتخب مصر

رئيس الفيفا
رئيس الفيفا
مجدي سلامة

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إحالة قضيته إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد أن رفض الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) طعنه ضد العقوبات المفروضة عليه بسبب الهتافات المعادية للإسلام التي أطلقتها الجماهير خلال مباراة ودية أمام مصر في مارس الماضي.

وفرض الفيفا غرامة قدرها 20 ألف دولار على إسبانيا اليوم الجمعة وأمرها بإغلاق ملعبها جزئيا في مباراتها الودية المقبلة، بعد أن ردد مشجعوها هتافات معادية للإسلام مرتين خلال مباراة ودية ضد مصر في مارس.

وتتعلق العقوبات بحوادث وقعت في ملعب (آر.سي.دي.إي) بالقرب من برشلونة، وهو الملعب الرئيسي لنادي إسبانيول المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما ردد بعض مشجعي إسبانيا هتاف "من لا يقفز فهو مسلم" في لقاء ودي قبل نهائيات كأس العالم انتهى بالتعادل السلبي.

وبعد تكرار الهتاف للمرة الثانية، أصدر المذيع الداخلي للملعب تحذيرا وعرضت لوحة النتائج رسالة تندد بالسلوك التمييزي.

وأدان جناح إسبانيا الأمين جمال، وهو مسلم، هذه الهتافات في ذلك الوقت، وقال إنها غير محترمة ولا يمكن تحملها، ووصف المسؤولين عنها بأنهم "جهلة وعنصريون".

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في اليوم التالي، في حين بدأ الفيفا لاحقا إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني للعبة.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن "كلمة مسلم ليست مهينة ولا تحط من قدر أحد"، مضيفا أن سلوك المشجعين يجب تقييمه بموجب المادة 17 من لوائح الفيفا، التي تغطي الرسائل السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية أو المسيئة، بدلا من المادة 15 التي تتناول التمييز والإساءات العنصرية.

لكن لجنة الانضباط في الفيفا رفضت هذه الحجة، وقالت إن المادة 15 لا تشترط الاستخدام الصريح لعبارة مسيئة، وأن أي مصطلح يمكن أن يكون تمييزيا عند استخدامه في سياق "إهانة أو سخرية أو علامة على الدونية".

الاتحاد الإسباني يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية

استأنف الاتحاد الإسباني ضد العقوبة، لكن متحدثا باسم الفيفا قال لرويترز إن الاستئناف رُفض الأسبوع الماضي، ما دفع الاتحاد الإسباني إلى رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية وهي أعلى سلطة في النزاعات الرياضية.

وقال مسئول رفيع المستوى في الاتحاد الإسباني في تصريحات صحفية: "طوال الإجراءات، أكد الاتحاد الإسباني أنه تصرف على الفور وبكل جدية وفعالية منذ اللحظة التي علم فيها بالوقائع.

وتضمنت الإجراءات المتخذة عدم تكرار الهتافات، كما أعربت الجماهير الحاضرة في الملعب نفسها عن رفضها لمثل هذا السلوك".

وقال المسئول إن الاتحاد يعتبر العقوبات شديدة للغاية، مبررا ذلك بأن قيودا مماثلة على سعة الملعب لم تُفرض تلقائيا في حالات أشد خطورة أو تلك التي تنطوي على مخالفات تأديبية سابقة.

وأضاف أن أنظمة المراقبة التابعة للاتحاد الإسباني رصدت الهتافات وأبلغت بها على الفور حكام المباراة، مضيفا أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في هذا الجزء من الملعب.

وتابع: "تعاون الاتحاد بشكل كامل مع السلطات المعنية لتحديد هوية المسؤولين عن ذلك".

إسبانيا المحكمة الرياضية الفيفا

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