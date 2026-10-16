منتخب مصر يتحرك لضم موهبة برايتون.. واللاعب يرحب بتمثيل الفراعنة

يكثف الاتحاد المصري لكرة القدم تحركاته من أجل ضم يونس إبراهيم، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع فريقه، ورغبة المسؤولين في الاستفادة من المواهب المصرية المحترفة في أوروبا.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة، في تصريحات صحفية، أن هناك اتصالات مكثفة جرت مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، بهدف إقناعه بالانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل.

يونس إبراهيم يرغب في تمثيل منتخب مصر

وأوضح المصدر أن مسؤولي اتحاد الكرة تواصلوا مع يونس إبراهيم أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى رغبة في تمثيل منتخب مصر والانضمام إلى صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التحرك في إطار جهود الاتحاد لاستقطاب المواهب الشابة التي تمتلك أصولًا مصرية وتنشط في الملاعب الأوروبية، بما يعزز خيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

موهبة برايتون تفرض نفسها في إنجلترا

ولفت يونس إبراهيم الأنظار مؤخرًا بعد ظهوره مع الفريق الأول لبرايتون في مواجهة كاونو زالجيريس الليتواني، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي برباعية نظيفة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بديلًا خلال المباراة، وقدم مساهمة هجومية، ليزداد الاهتمام بمتابعته في ظل تطوره مع النادي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة الخطوات الخاصة بإمكانية انضمام اللاعب إلى منتخب مصر، في ظل رغبة اتحاد الكرة في حسم الملف والاستفادة من موهبته.