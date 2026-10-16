قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حاتم يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم ريد فلاج و سر حماسه للعمل .. ويؤكد : أحب تجسيد الشخصيات المختلفة عني | فيديو
غزو صامت في إسرائيل.. ألف نوع من السوس والخنافس ومخاوف من أضرار بيئية وزراعية
فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة
ماكرون: التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا لضمان مستقبل قطاع السيارات الأوروبي
فرنسا وألمانيا : ضرورة بقاء أوروبا لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لصناعة السيارات
طلع 110 جنيهات.. الذهب يرتفع في الصاغة الآن
رئيس الوزراء القطري من بعبدا: ندعم لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وتسليمها للجيش
قيادي بحركة فتح: نثمن الحراك المصري لإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني
خناقة الجيران في الشارع.. مزارع يعتدي بالضرب على شقيقتين بالفيوم
استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. وزير الري يتفقّد مراكز الطوارئ بالشرقية ويوجه بسرعة إزالة التعديات
خطيب المسجد النبوي: آيات القرآن ترسم للمؤمن منهج حياته، وتجيب عن تساؤلاته
الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في محافظة ينبع للتحذير من خطر محتمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يتحرك لضم موهبة برايتون.. واللاعب يرحب بتمثيل الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يكثف الاتحاد المصري لكرة القدم تحركاته من أجل ضم يونس إبراهيم، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع فريقه، ورغبة المسؤولين في الاستفادة من المواهب المصرية المحترفة في أوروبا.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة، في تصريحات صحفية، أن هناك اتصالات مكثفة جرت مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة، بهدف إقناعه بالانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل.

يونس إبراهيم يرغب في تمثيل منتخب مصر

وأوضح المصدر أن مسؤولي اتحاد الكرة تواصلوا مع يونس إبراهيم أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى رغبة في تمثيل منتخب مصر والانضمام إلى صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التحرك في إطار جهود الاتحاد لاستقطاب المواهب الشابة التي تمتلك أصولًا مصرية وتنشط في الملاعب الأوروبية، بما يعزز خيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

موهبة برايتون تفرض نفسها في إنجلترا

ولفت يونس إبراهيم الأنظار مؤخرًا بعد ظهوره مع الفريق الأول لبرايتون في مواجهة كاونو زالجيريس الليتواني، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي برباعية نظيفة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بديلًا خلال المباراة، وقدم مساهمة هجومية، ليزداد الاهتمام بمتابعته في ظل تطوره مع النادي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة الخطوات الخاصة بإمكانية انضمام اللاعب إلى منتخب مصر، في ظل رغبة اتحاد الكرة في حسم الملف والاستفادة من موهبته. 

منتخب مصر برايتون اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

نتنياهو ـ بن غفير

نتنياهو يصدم بن غفير: لن يكون لك مكان في الحكومة حال فوزنا بالانتخابات

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء القطري

رئيس الوزراء القطري: ندعم لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وتسليمها للجيش

حادثا سيبرانيا

التشيك تشهد 26 حادثا سيبرانيا خلال شهر سبتمبر الماضي

بولندا

بولندا تضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب بسبب هجمات روسية على أوكرانيا

بالصور

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فستان مختلف.. كندة علوش تستعرض جمالها في افتتاح مهرجان الجونة

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد